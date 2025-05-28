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اقتصاد

«Hub71» تتعاون مع «ياس للاستثمار» لتعزيز استثمارات التكنولوجيا

«Hub71» تتعاون مع «ياس للاستثمار» لتعزيز استثمارات التكنولوجيا
28 مايو 2025 18:35

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت Hub71، منصّة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن تحالف استراتيجي مع «ياس للاستثمار»، المتخصّصة في إدارة صناديق الاستثمار متعدّدة العائلات، يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة الواعدة من خلال ربطها بمصادر رأس المال الخاصّ، لفتح الأبواب أمام فرص استثمارية استراتيجية تدفع نموّ الشركات الناشئة وتوسّع أعمالها.
وتسهم المكاتب العائلية اليوم بدور متزايد الأهمية كمصادر لرأس المال طويل الأجل، إذ توفّر للشركات الناشئة أكثر من مجرد تمويل، فهي تقدم لها التوجيه والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم لنموّها. ومن خلال منصة «برزة التكنولوجيا»، المبادرة الحصرية من Hub71 لربط مكاتب العائلات الإقليمية، بأكثر من 300 شركة ناشئة ضمن منظومتها، تفتح الشراكة الجديدة قنوات جديدة لرأس المال الخاصّ لدعم الشركات في مراحلها التأسيسية الأولى وخلال مراحل التوسّع، كما تعمل أيضاً على تسهيل التعاون بين الشركات لتحفيز الابتكار والنموّ.
ومن جهة أخرى، ستلعب «ياس للاستثمار» دوراً محورياً في توسيع مشاركة المستثمرين، من خلال تسريع قدرة الشركات الناشئة على مواءمة منتجاتها مع احتياجات السوق، وتوسيع عملياتها، ودخول أسواق جديدة. كما ستتعاون مع Hub71 في تطوير ملفات تعريف دقيقة للمستثمرين المنضمين إلى «برزة التكنولوجيا»، مما يُعزز فرص المواءمة بين الشركات الناشئة والمستثمرين المناسبين بطريقة أكثر استراتيجية وفعالية.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: «يُعد تعزيز الاستثمار وتدفق الصفقات المؤسسية حجر الأساس لنمو الشركات الناشئة. ومن خلال شبكة برزة التكنولوجيا التي تجمع نخبة المكاتب العائلية، تفتح Hub71 آفاقاً جديدة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا. وتمثل شراكتنا مع ياس للاستثمار خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط بين المكاتب العائلية والشركات الناشئة الواعدة، مما يمهّد الطريق لفرص استراتيجية وصفقات ذات أثر ملموس».
ومن جانبه، قال يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي لشركة ياس للاستثمار: «نحن فخورون بتعاوننا مع Hub71 لتعزيز بيئة استثمارية أكثر قوّة وكفاءة في أبوظبي. ونهدف من خلال تعاوننا إلى التقريب بين المكاتب العائلية والشركات الناشئة الواعدة، لتنفيذ استثمارات استراتيجية تُحقق قيمة مضافة حقيقية لكلّ من المستثمرين ورواد الأعمال على حدّ سواء».

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