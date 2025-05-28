«سياحة 365» تشارك في بورصة السياحة العالمية -الصين 2025



شنغهاي (الاتحاد)

تشارك شركة سياحة 365، الذراع السياحية لمجموعة أدنيك، في معرض بورصة السياحة العالمية، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول في مدينة شنغهاي الصينية 2025، والذي يُعد أحد أهم الفعاليات المتخصّصة في صناعة السياحة والسفر في السوق الصيني والآسيوي.

وتأتي هذه المشاركة الاستراتيجية في إطار التزام الشركة بتعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية مفضّلة.

وستقدم «سياحة 365»، خلال المعرض المقام في مركز شنغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات، عروضها السياحية المميزة لقادة القطاع، والمتخصصين، والخبراء في السياحة العالمية، والوجهات السياحية المميزة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، وخدمات تنظيم الرحلات.

وقال جوزيف أنطون غراسيس الرئيس التنفيذي لشركة «سياحة 365»، إن المشاركة في بورصة السياحة العالمية - الصين 2025 تمثل خطوة محورية في استراتيجية الشركة لتعزيز مكانة أبوظبي والإمارات كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

وأشار إلى أن السوق في مدينة شنغهاي يحمل إمكانات هائلة، وهذه المنصة تتيح للشركة فرصة هامة للتواصل المباشر مع شركاء جدد، وعرض تنوعها السياحي الفريد، وتأكيد التزامها بتقديم تجارب استثنائية ومميزة للمسافرين الصينيين، معرباً عن ثقته بأن هذه المشاركة ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الشركة الطموحة لزيادة أعداد الزوّار إلى أبوظبي والإمارات.

وستشارك «سياحة 365» كجزء من جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، للترويج عن عروضها السياحية المتنوعة، في أكبر معرض تجاري سياحي في العالم، إلى جانب المعالم الرئيسية المُجسِّمة لجمالية إمارة أبوظبي مثل جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي وغيرها كثير من مناطق الجذب السياحية الرئيسية الأخرى لأنحاء إمارة أبوظبي.وتُعد المشاركة في المعارض الدولية مثل معرض «ITB الصين» جزءاً أساسياً من استراتيجية «سياحة 365» للترويج لعروض أبوظبي السياحية الفريدة، وتهدف هذه المشاركة إلى الوصول إلى جمهور عالمي أوسع وزيادة أعداد الزوّار القادمين من الأسواق الخارجية التقليدية والناشئة، إذ تُعد الصين سوقاً رئيسياً لـ«سياحة 365»، نظراً لتزايد اهتمام السياح الصينيين بزيارة الإمارات وأبوظبي، التي تقدم مجموعة متنوعة من المعالم الجذابة والوجهات السياحية والترفيهية والثقافية المتميزة على مستوى المنطقة.

وتُسهم «سياحة 365» بفاعلية في دعم استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، والتي تهدف إلى رفع أعداد السياح من نحو 24 مليون زائر في العام 2023 إلى نحو 39.3 مليون زائر بحلول العام 2030.