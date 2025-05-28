عبدالله بن سالم القاسمي يفتتح معرض «الساعات والمجوهرات»

الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ظهر أمس ، فعاليات النسخة الـ 55 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي تستمر فعالياته حتى الأول من يونيو المقبل.

ويُعد المعرض الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، وينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة واسعة لأكثر من 500 عارض، وأكثر من 1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين، يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية في مجال الساعات والذهب والأحجار الكريمة وقطع المجوهرات الثمينة والنادرة.

وتجوّل سموه في أروقة المعرض، واطلع على ما يعرضه المشاركون من مشغولات وتصاميم وقطع نادرة، واستمع سموه إلى شرح مفصل من القائمين على الأجنحة حول نماذج من معروضاتهم والتقنيات المبتكرة في الصياغة والتصميم.

وتوقّف سمو نائب حاكم الشارقة لدى عدد من منصات العرض المحلية والعالمية، بينها منصات رعاة المعرض، ومنصة صاغة الإماراتيين التي تعرض إبداعات نخبة من المُصمّمات الإماراتيات في مجال الذهب والمشغولات، التي تستلهم التراث الإماراتي برؤية حديثة.

ويمتد المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع.