الخميس 29 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قبرص تدعو خلال «العالمي للمرافق» إلى تعزيز التعاون في قطاع المياه

قبرص تدعو خلال «العالمي للمرافق» إلى تعزيز التعاون في قطاع المياه
29 مايو 2025 01:05

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

أكدت سعادة ميروبي كريستوفي، سفيرة جمهورية قبرص لدى الدولة، خلال مشاركتها في فعاليات «المؤتمر العالمي للمرافق 2025»، أهمية تحديث شبكات توزيع المياه لتكون قادرة على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن هذه المهمة تمثل مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومات الوطنية، بالإضافة إلى المؤسسات المعنية.
وشددت خلال الجلسة الوزارية تحت عنوان «تعزيز أمن الطاقة، من خلال التعاون الاستراتيجي العابر للحدود في مجال المياه» على أن ضخ ملايين الأموال العامة في مشاريع البنية التحتية للمياه يُعد ضرورة لا يمكن التغاضي عنها، داعية إلى تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص من أجل تحقيق الأثر المطلوب.
وفي هذا السياق، أوضحت أن قبرص، باعتبارها دولة أوروبية، تستفيد من التمويل المقدم من الصناديق الحكومية الأوروبية وصندوق الانتقال العادل، معربة عن ارتياحها لكون البنك الأوروبي للاستثمار يضع مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالمياه ضمن أولوياته التمويلية، لافتة إلى أن بلادها تنفذ حالياً عدداً من المشاريع بالتعاون مع البنك، مؤكدة أن هذه الجهود لا يمكن أن ترى النور من دون توفر التمويل.
وكشفت عن أن المرونة المائية ستكون من أبرز أولويات بلادها خلال توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي في عام 2026، موضحة أن قبرص أطلقت مؤخراً استراتيجية وطنية للمرونة المائية، وتسعى لمواءمة التمويل مع هذه الاستراتيجية لتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين.

قبرص
المؤتمر العالمي للمرافق
الإمارات
المياه
آخر الأخبار
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اقتصاد
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اليوم 18:05
فون دير تتسلم الجائزة
الأخبار العالمية
فون دير تتوقع تشكيل نظام عالمي جديد
اليوم 18:02
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اقتصاد
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اليوم 18:01
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
علوم الدار
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
اليوم 17:59
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اليوم 17:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©