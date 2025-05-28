«مطار دبي» يتصدر آسيا والباسيفيك والشرق الأوسط بالربط الجوي

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف مجلس المطارات العالمي في آسيا والباسيفيك والشرق الأوسط عن تصدر مطار دبي الدولي الربط الجوي بالمنطقة لعام 2024، في وقت سجلت منطقة الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً بواقع 28% بالربط الجوي العام الماضي.

وأشارت بيانات المجلس إلى أن منطقة آسيا والباسيفيك والشرق الأوسط سجلت متوسط 14% بنمو الربط الجوي العام الماضي، مدفوعة بالطلب الدولي القوي على السفر، والتعافي القوي لشبكات الطيران، وعودة ممرات السفر الرئيسة.

ويُعد تصنيف المجلس لربط الرحلات الجوية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط أداة تحليلية شاملة تركز على المسافرين، طُوّرت بالتعاون مع PwC في عام 2023.

وتفصيلا حول قائمة تصدر 10 مطارات الربط الجوي في منطقة آسيا والباسيفيك والشرق الأوسط، جاء مطار شنغهاي بودونغ الدولي في المرتبة الثانية بعد مطار دبي الدولي، يليه مطار إنتشون الدولي في المرتبة الثالثة، ثم مطار حمد الدولي في المرتبة الرابعة، يليه مطار قوانغشتو باييون الدولي في المرتبة الخامسة، ثم مطار بكين كابيتال الدولي في المرتبة السادسة، ثم مطار سنغافورة الدولي بالمرتبة السابعة، ثم مطار طوكيو الدولي في المرتبة الثامنة، وفي المرتبة التاسعة مطار بانكوك الدولي، والمرتبة العاشرة مطار هونج كونج الدولي.