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اقتصاد

تفاهم بين "طاقة للتوزيع" ومطارات أبوظبي لتعزيز إدارة البنى التحتية للطاقة والمياه

تفاهم بين "طاقة للتوزيع" ومطارات أبوظبي لتعزيز إدارة البنى التحتية للطاقة والمياه
29 مايو 2025 13:50

وقعت "طاقة للتوزيع"، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، أمس مذكرة تفاهم مع مطارات أبوظبي، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، وذلك بهدف توحيد الجهود لتعزيز إدارة البنى التحتية للطاقة والمياه، ودمج التقنيات الحديثة في شبكات المرافق الحالية والمستقبلية في جميع مطارات الإمارة.

 

وقع المذكرة، عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ "طاقة للتوزيع"، وإيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، بحضور جمعٍ من المديرين والمسؤولين المعنيين بهذا القطاع.

وستوظف "طاقة للتوزيع"، كجزء من مذكرة التفاهم، خبراتها المتعمقة في إدارة شبكة المرافق العامة ذات الموثوقية العالية في أبوظبي.

كما ستعتمد على تجاربها الناجحة في التخطيط لبنية تحتية للمرافق وتنفيذها بكفاءة من حيث استهلاك الطاقة والتكلفة، وذلك لضمان مستوى عالٍ من التميز التشغيلي في الحفاظ على المرافق التابعة للقطاع الخاص.

وقال عمر الهاشمي، إن مذكرة التفاهم تتيح لـ"طاقة للتوزيع" ومطارات أبوظبي توحيد الجهود لدفع رؤية أبوظبي لتصبح رائدة عالميًا في قطاع الطيران.

وأضاف أن الخبرة الأساسية ستساهم في التخطيط وتنفيذ وتشغيل المرافق، بدور هام لتسهيل دمج العمليات بسلاسة في مطارات أبوظبي، مما يعزز بشكل كبير كفاءة البنية التحتية لخدمة ملايين المسافرين بشكل أفضل ودعم الأهداف الاقتصادية واللوجستية للإمارة.

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ويُعد مطار زايد الدولي، منفذاً رئيسيًا للطيران في الدولة، ويستفيد من التعاون مع شركاء استراتيجيين مثل "طاقة للتوزيع"، مع التركيز على النمو المستدام والمبتكر.

وتعزز هذه الشراكات التزام أبوظبي بزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يضمن موقعها كوجهة رئيسية في المنطقة.

من جهتها قالت إيلينا سورليني، إنه مع تطور قطاع الطيران، أصبح تعزيز المرونة والاستدامة في المرافق أمرًا لا بد منه لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

وأشار إلى أن التعاون مع "طاقة للتوزيع" يتيح لمطارات أبوظبي زيادة كفاءة عمليات الشبكة الخاصة بما يتوافق مع المعايير العامة، مما يضمن تقديم خدمات مستمرة على مدار الساعة بدون انقطاع.

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى دعم العديد من الركائز الرئيسية لإستراتيجية التنمية في الإمارات، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

وستساعد عملية تحديث ورقمنة خدمات المرافق - بدعم من الصيانة القائمة على أساس التنبؤ بتوظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة الحديثة لإدارة علاقات العملاء- على مواءمة البنية التحتية لمطارات الإمارة معأفضل الممارسات العالمية.

المصدر: وام
الطاقة
مطار أبوظبي
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