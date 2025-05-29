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اقتصاد

بقيمة 300 مليون درهم.. "مراس" تُرسي عقد المرحلة السابعة من "مدينة جميرا ليفنج إلارا"

بقيمة 300 مليون درهم.. "مراس" تُرسي عقد المرحلة السابعة من "مدينة جميرا ليفنج إلارا"
29 مايو 2025 14:17

أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة تزيد عن 300 مليون درهم على شركة "الساحل للمقاولات"، وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "إلارا"، المرحلة السابعة من المخطط الرئيسي لمشروع "مدينة جميرا ليفنج".

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي تجديد العقد عقب نجاح إتمام وتسليم المراحل الأربع الأولى من هذا المشروع.

وتعمل شركة "الساحل للمقاولات" حالياً على تطوير المرحلة الخامسة من المشروع، وهي الآن في مراحلها النهائية.

ومن المقرر اكتمال هذه المرحلة من مشروع "مدينة جميرا ليفنج إلارا" في الربع الأخير من عام 2026، وتضم ثلاثة أبراج سكنية تحتوي على 234 شقة.

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