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«مركز دبي التجاري» يكشف عن أجندة فعالياته لشهر يونيو

«مركز دبي التجاري» يكشف عن أجندة فعالياته لشهر يونيو
29 مايو 2025 17:51

 
دبي (الاتحاد)
كشف مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعالياته لشهر يونيو المقبل، والتي تسلط الضوء على مجموعة من القطاعات سريعة النمو تشمل التكنولوجيا والتنقل والطاقة والسلع الاستهلاكية، وذلك في إطار تعزيز الفرص التجارية والتواصل العالمي.
ويستضيف المركز خلال الشهر المقبل سلسلة من المعارض والفعاليات المتخصصة، أبرزها مهرجان العلامات الكبرى الذي يقام من 3 إلى 8 يونيو، ويجمع أكثر من 300 علامة تجارية عالمية في مجالات الأزياء والرفاهية، ويتيح للزوار فرصة التسوق من علامات رائدة بأسعار مخفّضة تصل إلى 75 بالمائة.
ويشهد المركز في الفترة من 11 إلى 13 يونيو إقامة معرض «تشاينا هوم لايف»، وهو أكبر معرض تجاري لشركات التصنيع الصينية المعتمدة بمشاركة أكثر من 3000 مورد، يعرضون أكثر من 100 ألف منتج من قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء والمنسوجات والإلكترونيات والأثاث وقطع غيار السيارات.
وتتزامن هذه الفعالية مع معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، الذي يوفّر منصة للمتخصصين والمبتكرين لاستعراض أحدث التقنيات وتبادل المعرفة حول مستقبل التكنولوجيا الاستهلاكية.
ويحتضن المركز يومي 17 و18 يونيو معرض فعاليات الشرق الأوسط، الذي يجمع خبراء قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ويقدم عروضاً تفاعلية وندوات متخصّصة لتسليط الضوء على أحدث تقنيات تصميم وإنتاج الفعاليات وتعزيز فرص التعاون بين المشاركين.
ويقام في الفترة من 18 إلى 20 يونيو المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية في نسخته الخامسة بمشاركة واسعة من المصنعين والموزعين والمختصين ويصاحبه المنتدى العالمي للسجائر الإلكترونية، الذي يتضمن أكثر من 20 جلسة حوارية يشارك فيها أكثر من 40 خبيراً من مختلف دول العالم.
وتنطلق في 24 و25 يونيو ثلاثة معارض متخصّصة تشمل معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في دورته التاسعة عشرة، والذي يُعد المنصة الأبرز للنقل بالسكك الحديدية في المنطقة ويستقطب نخبة من خبراء البنية التحتية والتنقل الذكي.
ويقام في التوقيت ذاته معرض «موبيليتي لايف الشرق الأوسط» الذي يركّز على حلول النقل من الجيل القادم بمشاركة أكثر من 250 شركة متخصّصة في المركبات الكهربائية والمدن الذكية والتنقل المستدام.
ويستضيف المركز أيضاً معرض «سولار آند ستوريدج لايف دبي»، الذي يسلّط الضوء على تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة ويجمع الهيئات التنظيمية والمستثمرين ومزودي الخدمات لتعزيز التعاون في التحول نحو أنظمة طاقة مستدامة.
وتختتم فعاليات المركز في 29 يونيو مع عرض «بينوي كوميدي ميكستيب لايف دبي» الذي يعود بنسخة جديدة تحتفي بالكوميديا الفلبينية بعد النجاح الذي حققته النسخة السابقة بمشاركة نخبة من أبرز المواهب الفلبينية.

 

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