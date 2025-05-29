«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار



الشارقة (الاتحاد)

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1) بقيمة نصف مليار دولار، بعائد ثابت قدره 6.125%، وفترة عدم استدعاء تمتد لست سنوات من تاريخ الإصدار.

ويُعد هذا الإصدار الأقل هامشاً لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) على مستوى العالم خلال عام 2025، حيث بلغ هامش إعادة التسعير 195.6 نقطة أساس فوق معدل الخزانة الأميركية، مُسجلاً انخفاضاً بمقدار 125.7 نقطة أساس مقارنة بإصدار المصرف في عام 2019.

وشهد الإصدار طلباً قوياً فاق التوقعات، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب ضعف القيمة المطروحة، من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث جذبت الصكوك اهتماماً لافتاً من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وآسيا، ما يعكس الثقة العالية التي يحظى بها المصرف على الساحة المصرفية الدولية.

وقالمحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: يعكس هذا الإصدار الجديد استمرار نجاح المصرف في الاستفادة من أسواق رأس المال كأداة استراتيجية فعالة لدعم نموه وتعزيز مركزه الماليJ فمنذ أول إصدار لنا في عام 2006، أثبتنا قدرتنا على بناء سجل قوي كجهة إصدار موثوقة ومستقرة، تحظى بثقة المستثمرين العالميين، ويُعد هذا الإصدار العاشر في سلسلة الصكوك التي أطلقها المصرف، ما يُكرّس مكانتنا الريادية في سوق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.