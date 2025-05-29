«إي آند الإمارات» تحقق قفزة في توطين الكوادر الوطنية بنسبة 56%



أبوظبي وام)

حقَّقَت «إي آند الإمارات»، قفزةً نوعية في ملف توطين الوظائف، بعد تسجيلها ارتفاعًا قياسيًّا غير مسبوق في توطين الكوادر الإماراتية في الشركة بنسبة 56% هذا العام، مقارنةً بنسبة 49% في عام 2021.

وتبرز هذه الإنجازات جهودَ «إي آند الإمارات» المتواصلة لتمكين المواطنين، وتعزيز دورهم في قيادة مسيرة الابتكار والتطوير، والتزامها الراسخ بدعم رؤية الإمارات لبناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية، في ظل توجُّهات القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم تمكين المواطنين الإماراتيين من التزوُّد بالمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، وصنع مستقبل أفضل عماده المواطن الإماراتي.

وفي إطار تعزيز المراكز القيادية، نفَّذت الشركة استراتيجية لدمج الكفاءات الإماراتية في المناصب العليا، حيث تجاوز المواطنون في المناصب الإدارية العليا نسبة 60%، في نجاح يُبرهن على الثقة الكبيرة التي أَوْلَتْها «إي آند الإمارات» لتنمية الكوادر المحلية وتقديمها باعتبارها ركيزة أساسية لرؤيتها المستقبلية.

وعلى صعيد التنوع بين الجنسين، حقَّقَت «إي آند الإمارات» تطورًا ملحوظًا في تمكين المرأة الإماراتية؛ إذ بلغت نسبة الموظفات الإماراتيات 82% من إجمالي عدد الموظفات، وهو أعلى معدل أحرزته الشركة في تاريخها.

وحقَّقت جهود «إي آند الإمارات» في دعم الخريجين والكوادر الشابة نجاحًا متميزًا بعد تمكين 284 خريجًا إماراتيًّا في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي منذ عام 2021 وحتى اليوم.

وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «إي آند»: هذه الأرقام تمثل دليلًا حيًّا على التزامنا العميق بتوطين الوظائف وتعزيز التنوع ووضع الكفاءات الوطنية في قلب استراتيجيتنا لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيقَنا هذه النتائج يعكس الجهود الحثيثة لفريق عملنا وشراكتنا البناءة مع مختلف الجهات الحكومية، وسنواصل الاستثمار في البرامج التي تخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتَضْمَن انتقال المعرفة والمهارات إلى جيل المستقبل، مؤكِّدين بذلك دورَنا الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الإمارات الرقمية والابتكارية.

فيما واصلت «إي آند الإمارات» طرح شواغر وظيفية متنوعة تستهدف المواطنين من خريجي الثانوية العامة والجامعات خلال معارض التوظيف مثل «معرض توظيف X زاهب»، ومعرض الخدمة الوطنية للتوظيف، ما يسهم في توفير فرص عمل تنافسية ومتميزة للمواطنين.