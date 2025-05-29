السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تطلق أولى رحلاتها إلى سوتشي الروسية

«الاتحاد للطيران» تطلق أولى رحلاتها إلى سوتشي الروسية
29 مايو 2025 20:00


أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت الاتحاد للطيران، أولى رحلاتها إلى مدينة سوتشي الروسية، لتربط بشكل مباشر بين أبوظبي وساحل البحر الأسود.
ومع تسيير الرحلة ثلاث مرات أسبوعياً، يتيح الخط الجديد للمسافرين فرصة الوصول بسهولة إلى هذه الوجهة السياحية، في وقت طيران لا يتجاوز 4 ساعات و20 دقيقة من أبوظبي إلى سوتشي.
وحطّت الرحلة EY858 صباح اليوم في مطار سوتشي الدولي، حيث استُقبلت بمراسم احتفالية مميّزة، إيذاناً بانطلاق ممرٍ جديد.ويتم تسيير الرحلات أيام الثلاثاء والخميس والأحد.
وقالت نتاليا غوريونوفا، مدير محطة روسيا في الاتحاد للطيران: تُعد سوتشي جوهرة سياحية حقيقية، ومتحمسون لربطها مباشرة بأبوظبي، لنُوفّر للمسافرين تجربة سلسة تفتح أمامهم آفاقاً واسعة من خيارات الترفيه.
 

أخبار ذات صلة
تعاون بين "التعليم العالي" و"الاتحاد للطيران" لدعم برنامج الابتعاث الوطني
35 مليون مسافر متوقع عبر «الاتحاد للطيران» في 2030
الاتحاد للطيران
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
اليوم 01:06
مبانٍ متضررة في بلدة بمنطقة دونيتسك جراء ضربات روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©