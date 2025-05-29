«الاتحاد للطيران» تطلق أولى رحلاتها إلى سوتشي الروسية



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الاتحاد للطيران، أولى رحلاتها إلى مدينة سوتشي الروسية، لتربط بشكل مباشر بين أبوظبي وساحل البحر الأسود.

ومع تسيير الرحلة ثلاث مرات أسبوعياً، يتيح الخط الجديد للمسافرين فرصة الوصول بسهولة إلى هذه الوجهة السياحية، في وقت طيران لا يتجاوز 4 ساعات و20 دقيقة من أبوظبي إلى سوتشي.

وحطّت الرحلة EY858 صباح اليوم في مطار سوتشي الدولي، حيث استُقبلت بمراسم احتفالية مميّزة، إيذاناً بانطلاق ممرٍ جديد.ويتم تسيير الرحلات أيام الثلاثاء والخميس والأحد.

وقالت نتاليا غوريونوفا، مدير محطة روسيا في الاتحاد للطيران: تُعد سوتشي جوهرة سياحية حقيقية، ومتحمسون لربطها مباشرة بأبوظبي، لنُوفّر للمسافرين تجربة سلسة تفتح أمامهم آفاقاً واسعة من خيارات الترفيه.

