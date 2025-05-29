القيمة السوقية لأسهم الإمارات تلامس 4 تريليونات درهم لأول مرة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

لامست القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية حاجز 4 تريليونات درهم لأول مرة في تاريخها خلال جلسة تداول أمس بعد أن جاوزت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي حاجز الـ 3 تريليونات درهم مجدداً.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المحلية 3.979 تريليون درهم في ختام التعاملات بواقع 3.006 تريليون درهم لسوق أبوظبي، ونحو 973 مليار درهم لسوق دبي.

وشهدت جلسة تداول أمس نشاطاً في التداولات، حيث استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية بقيمة تخطت 2.55 مليار درهم بعد تداول أكثر من 704 ملايين سهم خلال 46 ألفاً و516 صفقة.

وجاء الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم المحلية بدعم رئيس من سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي حقق مكاسب 8.4 مليار درهم في ظل عمليات شراء من قبل الأجانب والمؤسسات المالية لتكون صافي تعاملاتهم شراءً بقيمة 185.7 مليون درهم للأجانب، و2.7 مليون درهم للاستثمار المؤسسي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع طفيف بمقدار 1.88 نقطة، وبنسبة 0.01% عند مستوى 9745.33 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.71 مليار درهم، شملت ما يزيد على 400.2 مليون سهم عبر 29418 صفقة. وارتفعت أسهم 37 شركة مقابل انخفاض أسهم 30 شركة، وثبات أسهم 52 شركة. وتصدر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 199.54 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 196.92 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بقيمة 166.33 مليون درهم.

وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 60.47 مليون سهم. وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة كل من «ملتيبلاي» بنسبة 1.27% ليغلق عند 2.38 درهم، و«الدار» بنسبة 0.59% ليغلق عند 8.42 درهم، و«أدنوك للحفر» بنسبة 1.72% ليغلق عند 5.3 درهم.

وفي المقابل انخفضت أسهم أخرى مثل «دار التأمين» بنسبة 6.22% ليغلق عند 0.708 درهم، و«بالمز الرياضية» بنسبة 5.2% ليغلق عند 7.28 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 624.5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 438.8 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 185.7 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 1.239 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 1.241 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 2.72 مليون درهم.



سوق دبي

انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 33.88 نقطة وبنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5492.66 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 18 شركات، مقابل انخفاض أسهم 27 شركات وثبات أسهم 8 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 844.27 مليون درهم، بعد التعامل على 303.94 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17098 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 203.95 مليون درهم. فيما جاء «مساكن دبي ريت» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 66 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة أمس «أملاك» بنسبة 9.44% ليغلق عند 0.962 درهم، و«سالك» بنسبة 0.34% إلى 5.79 درهم، وفي المقابل تصدرت قائمة الأسهم النشطة المخفضة «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.92% ليغلق عند 22.95 درهم.



استثمارات الأجانب

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 349.68 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 402.32 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 52.63 مليون درهم كمحصلة «بيع».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 179.82 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 467.74 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 647.57 مليون درهم.

وخسرت القيمة السوقية لأسهم دبي نحو 7.17 مليار درهم لتبلغ 973 مليار درهم مقابل 980.28 مليار درهم في اليوم السابق.