الذهب يتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع ارتفاع الدولار

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية وسط ارتفاع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأميركي الرئيسي الذي قد يوفر مؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3303.51 دولار للأوقية، وخسر المعدن النفيس 1.6 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3300.70 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 33.1 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1076.33 دولار وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 968.79 دولار.