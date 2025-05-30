سكاي أبوظبي تستحوذ على 450 فداناً في رأس الحكمة









أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة«سكاي أبوظبي» استحواذها على قطعة أرض بمساحة 450 فداناً في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر، لتطوير مشروع سكني وسياحي متكامل، بقيمة مبيعات مستهدفة تراكمية تبلغ 240 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لمضاعفة حجم استثماراتها في مصر.

وقال صالح بن نصرة العامري، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة سكاي أبوظبي، أن هذا التوسع يأتي في إطار إيمان الشركة بالفرص الواعدة في السوق العقاري المصري وقدرتها على تقديم مشروعات متكاملة تحقق قيمة مضافة للقطاع العقاري، ويتماشى مع توجهات الدولة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي.وكشف العامري عن عزم شركة سكاي أبوظبي تطوير مشروع سكني وسياحي متكامل على الأرض الجديدة، بقيمة مبيعات مستهدفة تراكمية تبلغ 240 مليار جنيه مصري، مما يعكس ثقة الشركة في إمكانات النمو القوي، الذي يشهده القطاع العقاري في مصر، وخاصة في المناطق الساحلية الواعدة مثل رأس الحكمة.

وأشار العامري إلى أن هذا الاستثمار يعكس التزام سكاي أبوظبي بتقديم مشروعات نوعية ذات قيمة مضافة، تعتمد على أحدث معايير التصميم والاستدامة، وتسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية والسياحية في مصر، مؤكداً أن المشروع الجديد يأتي كجزء من رؤية طويلة الأمد، تسعى من خلالها مجموعة دايموند المالكة للشركة إلى التوسع في الأسواق ذات الإمكانات العالية، مع التركيز على مصر كسوق استراتيجي رئيسي ضمن خططها الإقليمية.