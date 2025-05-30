السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سكاي أبوظبي تستحوذ على 450 فداناً في رأس الحكمة

سكاي أبوظبي تستحوذ على 450 فداناً في رأس الحكمة
30 مايو 2025 15:33




أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة«سكاي أبوظبي» استحواذها على قطعة أرض بمساحة 450 فداناً في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر، لتطوير مشروع سكني وسياحي متكامل، بقيمة مبيعات مستهدفة تراكمية تبلغ 240 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لمضاعفة حجم استثماراتها في مصر.
وقال صالح بن نصرة العامري، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة سكاي أبوظبي، أن هذا التوسع يأتي في إطار إيمان الشركة بالفرص الواعدة في السوق العقاري المصري وقدرتها على تقديم مشروعات متكاملة تحقق قيمة مضافة للقطاع العقاري، ويتماشى مع توجهات الدولة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي.وكشف العامري عن عزم شركة سكاي أبوظبي تطوير مشروع سكني وسياحي متكامل على الأرض الجديدة، بقيمة مبيعات مستهدفة تراكمية تبلغ 240 مليار جنيه مصري، مما يعكس ثقة الشركة في إمكانات النمو القوي، الذي يشهده القطاع العقاري في مصر، وخاصة في المناطق الساحلية الواعدة مثل رأس الحكمة.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يستقبل السفير المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله
الأهلي يعلن رحيل «الثلاثي»

وأشار العامري إلى أن هذا الاستثمار يعكس التزام سكاي أبوظبي بتقديم مشروعات نوعية ذات قيمة مضافة، تعتمد على أحدث معايير التصميم والاستدامة، وتسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية والسياحية في مصر، مؤكداً أن المشروع الجديد يأتي كجزء من رؤية طويلة الأمد، تسعى من خلالها مجموعة دايموند المالكة للشركة إلى التوسع في الأسواق ذات الإمكانات العالية، مع التركيز على مصر كسوق استراتيجي رئيسي ضمن خططها الإقليمية.

شركات تطوير عقاري كبرى
مصر
الساحل الشمالي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
اليوم 01:06
مبانٍ متضررة في بلدة بمنطقة دونيتسك جراء ضربات روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©