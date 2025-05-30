«الشارقة لريادة الأعمال» ينظم «مرسى شراع الاستثمار»



الشارقة (الاتحاد)

نظّم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) النسخة الأولى من «مرسى شراع للاستثمار» بمقره الرئيسي، وجمع نحو 200 شركة ناشئة ووفّر لها فرصة التواصل مع مجموعة من المستثمرين النشيطين، وشهدت الفعالية أمس توقيع مذكرة تفاهم بين (شراع) وشركة «كونتينوس فينشر كابيتال» بهدف فتح آفاق جديدة للتمويل أمام الشركات الناشئة التابعة لشراع.

ومنذ 2016 دعم شراع أكثر من 450 شركة ناشئة وساهم في جمع ما يقارب 300 مليون دولار من التمويل.

وتلتزم فعالية «مرسى الاستثمار» بتسريع وصول الشركات الناشئة إلى رأس المال وتقديم الدعم الذي يتيح لها تحقيق النمو المستدام والتوسع في الأسواق، وأتيحت لكل شركة ناشئة مشاركة فرصة عقد اجتماعات فردية مع مستثمرين تم اختيارهم بناءً على توافق الاهتمامات والمجالات الاستثمارية بما يعزّز من فرص تحقيق نتائج مثمرة.

وتضمّنت الفعالية جلسة حوارية، بعنوان «في عقل المستثمر»، استضافت سونيا ويمولر المؤسس المشارك والشريك العام في VentureSouq وعضو المجلس الاستشاري لشراع، وقدّمت ويمولر رؤى ثاقبة حول توقعات المستثمرين وآليات اتخاذ القرار الاستثماري مستندة إلى خبرتها الواسعة في دعم الشركات الناشئة في المنطقة وخارجها.

ووقعت شراع وشركة «كونتينوس فينشر كابيتال» مذكرة بهدف فتح آفاق جديدة للتمويل أمام الشركات الناشئة التابعة لشراع لا سيما في مرحلتي ما قبل التأسيس والتأسيس.

ووقّع المذكرة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وكولين ميجل الشريك المؤسس لشركة كونتينوس فينشر كابيتال.

وتعكس الشراكة التزام شراع المستمر بتسريع نمو الشركات الناشئة من خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال في مراحله المبكرة وتعزيز جاهزية الاستثمار وربط رواد الأعمال بالمستثمرين الإقليميين والدوليين، وستحظى الشركات الناشئة بدعم استراتيجي وحضور أكبر في السوق وتفاعل فعال مع شبكة مستثمري «كونتينوس فينشر كابيتال».

وقالت سارة النعيمي: تعكس فعالية «مرسى شراع للاستثمار» التزام شراع الراسخ بإنشاء منصات تتيح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين وتدعم بناء روابط استراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين، وصُممت لتوفير منصة فاعلة تتيح لرواد الأعمال عرض مشاريعهم والحصول على الدعم المطلوب لتطوير مسيرتهم وتسريع نمو أعمالهم ومن خلال هذا النهج نواصل جهودنا لترسيخ مكانة الشارقة كمركز للابتكار وريادة الأعمال وتعزيز دور المشاريع الريادية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة.