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اقتصاد

«كهرباء دبي» و«أذريشق» الأذربيجانية تستكشفان فرص التعاون بقطاع الطاقة

«كهرباء دبي» و«أذريشق» الأذربيجانية تستكشفان فرص التعاون بقطاع الطاقة
30 مايو 2025 18:23


دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فوغار أحمدوف، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «أذريشق»، شركة الكهرباء في باكو، أذربيجان، لمناقشة آفاق التعاون المشترك لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة.
وركز الاجتماع على توظيف الخبرات والتقنيات المتطورة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وتمحور النقاش حول مجالات التعاون المحتملة في قطاع الكهرباء، لاسيما حلول الطاقة المستدامة ومرونة الشبكة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
حضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كلٌ من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.
وسلط معالي الطاير الضوء على أهداف دبي الطموحة في مجال الطاقة النظيفة، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. كما استعرض معالي الطاير مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي الرائدة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وبحلول عام 2030، ستصل القدرة الإنتاجية المخططة للمجمع إلى 7260 ميجاوات، باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.
وسلط اللقاء الضوء على الدور الحيوي للشراكات الدولية في تسريع التحول العالمي في مجال الطاقة، وأكد الطرفان أهمية التعاون في مجالات متنوعة بما في ذلك تقنيات الشبكات الذكية، وتكامل الطاقة المتجددة، وبرامج بناء القدرات لتحقيق أمن واستدامة الطاقة.

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