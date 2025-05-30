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اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» تزيد توريداتها لـ«هيونداي موبيس»

«الإمارات للألمنيوم» تزيد توريداتها لـ«هيونداي موبيس»
30 مايو 2025 18:25


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن توقيع اتفاقية اليوم مع شركة هيونداي موبيس الرائدة عالمياً في تصنيع قطع غيار السيارات، لزيادة توريداتها من ألمنيوم «سيليستيال» (CelestiAL) المصنوع بالطاقة الشمسية.
وتُعزز هذه الاتفاقية التعاون القائم بين الشركتين منذ عام 2015، حيث تورّد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ما يصل إلى 66 ألف طن من الألمنيوم سنوياً إلى شركة هيونداي موبيس.
وبموجب الاتفاقية ستزيد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توريداتها من ألمنيوم CelestiAL إلى شركة هيونداي موبيس من 8 آلاف طن في العام الحالي إلى 15 ألف طن سنوياً بحلول عام 2026. 
كما تبحث الشركتان عقد اتفاقية طويلة الأمد تشمل الفترة ما بعد عام 2026 لتوريد المنتجات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك أسطوانات الألمنيوم وسبائك الألمنيوم الأولي والألمنيوم المعاد تدويره، وتتعاون الشركتان لتطوير السبائك المعدنية التي تلبي متطلبات محددة في قطاع السيارات.
ويُعتبر الألمنيوم من المعادن الرئيسية في صناعة السيارات بفضل وزنه الخفيف ومتانته ومقاومته للتآكل، وتُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أكبر موردي السبائك المعدنية لقطاع السيارات على مستوى العالم. 
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم، إن الشركة تركز على تطوير ابتكاراتها لإنتاج المعادن فائقة الجودة ومنخفضة الانبعاثات، متطلعاً إلى تعزيز شراكتهم الناجحة مع شركة هيونداي موبيس على مدار الأعوام القادمة، مثنياً على ثقتهم بالشركة وبمنتج سيليستيال، أول ألمنيوم يتم إنتاجه بالاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم.
من جانبه، أكد صن وو لي، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم المشتريات في شركة هيونداي موبيس، أن الشراكة مع الإمارات العالمية للألمنيوم تشكل خطوة استراتيجية نحو بناء سلسلة توريد مستدامة تعتمد على الألمنيوم منخفض الكربون، ما يدعم جهود الشركة في الامتثال للقوانين البيئية العالمية. 

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