«أبوظبي العالمي» يستقطب 10 آلاف مشارك بمعرض التوظيف الافتراضي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أبوظبي العالمي ADGM، أن الدورة الثانية من معرض التوظيف الافتراضي، الذي نظّمه بالتعاون مع منصة التوظيف العالمية eFinancialCareers، استقطبت 10456 شخصاً من كافة أنحاء العالم، وشكّل فرصة لكافة الجهات من الشركات والباحثين عن العمل للاستفادة من منظومة أبوظبي العالمي وتخطي التحديات والعوائق الجغرافية التي ترافق عمليات التوظيف.

وأكد أبوظبي العالمي التزامه بتعزيز التواصل العالمي واستقطاب أفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المعرض في أكتوبر الماضي. وشهد المعرض، الذي أقيم في 14 مايو مشاركة أكثر من 40 جهة بارزة، شملت مؤسسات مالية كبرى وبنوكاً وشركات لإدارة الأصول، إضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية والاستشارات والشركات الناشئة والمكاتب القانونية وشركات التكنولوجيا العاملة في أبوظبي العالمي. وساهم التعاون مع منصة eFinancialCareers في فتح آفاق جديدة أمام الشركات للتواصل مع مرشحين من أكثر من 30 دولة، من بينها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والهند، وسنغافورة، وأستراليا، وكندا، والفلبين وغيرها.

واجتذب الحدث مشاركة واسعة من المواطنين الإماراتيين، ما يعكس مواكبته لجهود تطوير المواهب الوطنية.

وتوزّع المرشحون بين أكثر من 30 قطاعاً متنوعاً، كالخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المهنية، والاستشارات، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية الرقمية وأسواق المال والوساطة المالية والملكية الخاصة وصناديق التحوط وغيرها. وشهدت الأجنحة الخاصة بالشركات أكثر من 32,000 زيارة من المهنيين من مختلف أنحاء العالم.

وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي: يعكس معرض التوظيف الافتراضي مدى التزام أبوظبي العالمي بتعزيز التواصل العالمي واستقطاب الكفاءات، ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا وبناء الشراكات الاستراتيجية، نواصل إزالة التحديات وكسر الحواجز وتوسيع الفرص أمام الشركات والمهنيين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: من خلال هذا الحدث، نوفّر لشركاتنا إمكانية الوصول بسهولة وفعالية إلى قاعدة متنوعة من الكفاءات والمواهب المتميزة.

وقال بيتر هيلي، الرئيس التنفيذي لمنصة eFinancialCareers: أثبتت أبوظبي مجدداً مدى جاذبيتها للمهنيين المتخصصين في قطاع الخدمات المالية.