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اقتصاد

«إثراء» للتوظيف يستقطب 679 باحثاً عن عمل

«إثراء» للتوظيف يستقطب 679 باحثاً عن عمل
30 مايو 2025 18:38


دبي (الاتحاد)
اختتمت أمس فعاليات النسخة الثامنة من معرض «إثراء» للتوظيف في إمارة دبي، والذي نظمه معهد الإمارات المالي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية - دبي، ومجموعة الفطيم.
وشهد المعرض مشاركة أكثر من 60 جهة حكومية وبنوك عاملة في الدولة وشركات تأمين والصرافة والتمويل، كما شهد إقبالاً لافتاً من الكوادر الوطنية الشابة، حيث استقطب خلال يوم واحد 679 باحثاً عن عمل، وأتاح للباحثين عن العمل فرصاً مباشرة للتوظيف، بجانب المشاركة في ورش العمل المتخصصة في بناء المهارات، إضافة إلى الجناح المخصص للإرشاد المهني، الذي شهد تفاعلاً كبيراً من المواطنين والمواطنات.
ويأتي المعرض في نسخته الثامنة ضمن مبادرة «إثراء» الهادفة لدعم توطين القطاع المالي والمصرفي والتأميني عبر توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة، بحلول عام 2027، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وإشراكهم في تعزيز مسارات رسم المستقبل في هذه القطاعات الحيوية للاقتصاد، وتعزيز مكانة الشباب والاستثمار في طاقاتهم العملية، باعتبارهم العنصر الرئيس في التنمية المستدامة.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن معرض إثراء للتوظيف يعد منصة استراتيجية رائدة لاستعراض جهود المجلس في تطوير منظومة التمكين المهني للكوادر الوطنية، وتعزيز وعيها بالفرص النوعية المتاحة في القطاع المالي، مؤكداً أن هذه الفعاليات تُسهم في إنتاج بيانات دقيقة حول توجهات السوق واحتياجاته، بما يدعم أدوات التخطيط، ويُعزز فاعلية السياسات المرتبطة بالتوطين.
من جانبه أكد سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات المركزي، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أن معرض «إثراء» يعكس التزام المصرف المركزي الراسخ بتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع المالي، وذلك من خلال توفير منصات استراتيجية تسهم في تسريع وتيرة التوطين وتطوير رأس المال البشري المواطن.

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