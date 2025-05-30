105 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال شهر مايو

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انتعشت تعاملات أسواق الأسهم المحلية خلال شهر مايو لتقترب مكاسب القيمة السوقية من 105 مليارات درهم موزعة بواقع 63.41 مليار لأسهم أبوظبي و41.5 مليار لأسهم دبي.

وتزامنت المكاسب مع ارتفاعات جيدة لمؤشرات الأسواق حيث ربح مؤشر أبوظبي 148.2 نقطة، في حين أضاف مؤشر دبي 173.36 نقطة لمكاسبه.

وكانت تعاملات شراء الأجانب سبباً رئيساً في تحسن الأداء وإغلاق المؤشرات في المنطقة الخضراء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمشتريات الأجانب من الأسهم على مدار الشهر نحو 24.12 مليار درهم، وجاءت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراءً) بقيمة 3.11 مليار درهم.

كما أسهمت عمليات شراء مؤسسي في تحسّن الأداء حيث جاءت بصافي شراء بقيمة 141 مليون درهم في كلا السوقين.

ونجحت أسواق الأسهم المحلية في استقطاب سيولة إجمالية خلال شهر مايو بقيمة 51.79 مليار درهم بعد تداول أكثر من 13.75 مليار سهم خلال 826 ألف صفقة.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الشهرية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، خلال مايو مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 2.239 مليار درهم، بعد استحواذهم على 37.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 31.8% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 14.543 مليار درهم خلال الشهر الماضي، وفي المقابل باعوا أسهم بقيمة 12.304 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 90.72 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 404.59 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي في الشهر الماضي، حيث بلغت حصتهم 55.8% من قيمة التداولات و56.6% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 19.226 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 21.151 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 1.92 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 8.32 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 28.222 مليار درهم وباعوا أسهم بقيمة 28.214 مليار درهم.

وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 8.32 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 7.978مليار درهم وباعوا أسهم 7.986 بقيمة مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 1.55% ليربح 148.28 نقطة، ويغلق عند مستوى 9685.1 نقطة، مقارنة مع 9536.82 نقطة.

وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9763.46 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9529.56 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 58 شركة مقابل تراجع أسعار 41 شركة، فيما أغلقت 20 شركة مستقرة من دون تغيير.

وشهد السوق إبرام 532 ألفاً و983 صفقة خلال الشهر الماضي، تم من خلالها تداول 8.835 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 36.2 مليار درهم.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 63.41 مليار درهم، لتنهي الشهر عند مستوى 2.995 تريليون درهم مقارنة بنحو 2.931 مليار درهم في نهاية الشهر السابق.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الشهر الماضي نحو 9.58 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 8.7 مليار درهم، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 879.24 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة جاوزت 6 مليارات درهم، وباعوا أسهم بقيمة 6.88 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 879.24 مليون درهم.



الاستثمار المؤسسي

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي خلال الشهر الماضي 9.599 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 9.465 مليار درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 133.11 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال شهر مايو 175 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.69 مليار درهم وباعوا بقيمة 3.86 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع جيد في نهاية شهر مايو بنحو 173.36 نقطة وبنسبة 3.27% عند مستوى 5480.51 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الشهر 5535.12 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر 5250.42 نقطة.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 41.5 مليار درهم خلال مايو لتبلغ 969.853 مليار درهم مقارنة بنحو 928.35 مليار درهم في نهاية الشهر السابق.

كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 15.59 مليار درهم بعد تداول 4.92 مليار سهم خلال 293 ألفاً و170 صفقة.