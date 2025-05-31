الشارقة تستضيف «مؤتمر الاستثمار العالمي» في أكتوبر المقبل

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «وايبا»، ووزارة الاستثمار، الدورة الـ 29 من «مؤتمر الاستثمار العالمي» في إمارة الشارقة لأول مرة، وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، في خطوة نوعية تعكس مكانة دولة الإمارات المتقدمة على خريطة الاستثمار العالمية.

أعلن ذلك عقب توقيع اتفاقية الاستضافة التي ضمت الأطراف الثلاثة، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والدكتور جيمس زان، رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي، إلى جانب محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وإسماعيل إرشاهين، المدير والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «وايبا».

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إن اختيار الشارقة لاستضافة الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاستثمار العالمي، يعكس الثقة الدولية في مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمارات المسؤولة والمستدامة، ويؤكد جاهزيتها لاستقبال حوارات عالمية، تُعنى بتوجيه رأس المال نحو أهداف تنموية ملموسة.

وأضافت: «نؤمن في الشارقة أن مستقبل الاستثمار يتطلب توازناً بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ومن هنا نحرص على أن تكون المنصات الدولية التي نستضيفها فرصة لبناء شراكات تسهم في نقل المعرفة، وتبنّي الابتكار، وتحقيق تأثير فعلي يمتد أثره إلى المجتمعات والأسواق على حد سواء».

وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن مؤتمر الاستثمار العالمي يعكس التزام الإمارات بدعم أجندة الاستثمار العالمية، ومع احتفال «وايبا» بمرور 30 عاماً على تأسيسها تأتي هذه الشراكة لتعكس طموحنا المشترك في تعزيز الشراكات العابرة للحدود، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد محمد جمعة المشرخ أن التقاء المؤسسات الاستثمارية العالمية على أرض الشارقة، يعكس مكانة الإمارة كمركز إقليمي متقدم في جذب الاستثمارات النوعية والمستدامة، ويسهم في فتح مسارات أكثر تنوعاً أمام مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية، ويعزز قدرتها على الوصول إلى شبكات أوسع من الشراكات العابرة للحدود.

وقال إسماعيل إرشاهين إن المؤتمر منصة للتعاون الهادف بين القطاعين العام والخاص حيث يتم ربط المستثمرين بالفرص المتاحة، وتعكس استضافة الشارقة لمؤتمر الاستثمار العالمي 2025 ريادتها المتنامية في الحوار الاستثماري العالمي، والتزامها بتشكيل الحقبة التالية من الاستثمار المسؤول والمرن.

وقال الدكتور جيمس زان إن المؤتمر يُعقد في التوقيت المناسب، وفي الموقع الأمثل، وبالشراكة مع الجهات الفاعلة، مشيداً بإمارة الشارقة كوجهة استثمارية فريدة واستراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى أن دولة الإمارات بصفتها رائدة إقليمية في هذا المجال تواصل ترسيخ مكانتها ضمن أفضل 15 وجهة استثمارية على مستوى العالم.