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اقتصاد

نسبة البطالة في اليابان تسجل 2.5% في أبريل

نسبة البطالة في اليابان تسجل 2.5% في أبريل
31 مايو 2025 17:47

طوكيو (وام)
سجلت نسبة البطالة في اليابان في شهر أبريل الماضي 2.5%، حسب بيانات حكومية أشارت إلى استمرار أزمة نقص العمالة في البلاد.وسجلت نسبة توفر الوظائف في أبريل 1.26، ما يعني وجود 126 وظيفة متاحة لكل 100 باحث عن عمل.
وانخفض عدد القوى العاملة في اليابان بمقدار 40 ألفاً، أو 0.1%، إلى 68.04 مليون في أبريل، مسجلاً تراجعاً للشهر الثالث على التوالي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين من العمل بمقدار 30 ألفاً، أو 1.7%، إلى 1.76 مليون، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وبين العاطلين من العمل، ترك 460 ألف شخص عملهم بشكل غير طوعي، بزيادة 12.2% عن مارس، بينما غادر 740 ألف شخص وظائفهم طوعاً، بانخفاض 3.9%.
وذكرت الوزارة أن عدد الباحثين عن وظائف جديدة ارتفع بنسبة 11.1% إلى 500 ألف شخص.
وأظهرت البيانات أن عروض العمل الجديدة في مجال المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 9% عن العام السابق، تليها الخِدْمَات بزيادة 8.3%.
وفي المقابل، انخفض عدد الوظائف الجديدة في قطاع الخِدْمَات والترفيه في أبريل بنسبة 4.4% عن العام السابق، وشهد قطاع الفنادق والمطاعم انخفاضاً بنسبة 1.8%.

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