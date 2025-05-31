29 مليون سائح دولي في الإمارات العام الجاري بنمو 11.5%

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستقبل الإمارات العام الجاري 29 مليون سائح دولي ممن أمضوا ليلة أو أكثر، مقارنة مع 26 مليون سائح العام الماضي، بنمو %11.5 ، بحسب توقعات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات، إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة %37 عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو %5 مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي، بحسب بيانات المجلس.

وفيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بعام 2019، مما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وبحسب بيانات محلية، حققت الإمارات نمواً بنسبة 3% بإيرادات المنشآت الفندقية العام الماضي مقارنة بعام 2023، وارتفع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق. ويعزز استمرار معدلات النمو من فرص تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، حيث تستهدف لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية، مما يدعم موقع الإمارات واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية. وحلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز، مقارنة بالنسخة الماضية.

وكان إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة قد ارتفع خلال العام الماضي 2024 إلى قرابة 30.8 مليون نزيل، وبنسبة نمو 9.5% مقارنة مع عام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـالاستراتيجية الوطنية للسياحة .2031