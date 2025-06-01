5.8% ارتفاع الطلب على الشحن الجوي في أبريل الماضي

جنيف (الاتحاد)

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر أبريل 2025، حيث ارتفع إجمالي الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 5.8% مقارنةً بشهر أبريل 2024 (بزيادة بنسبة +6.5% بالنسبة للعمليات العالمية).

وارتفعت السعة، التي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بواقع 6.3% مقارنة بشهر أبريل 2024 (+6.9% بالنسبة للعمليات العالمية).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): شهد الطلب على الشحن الجوي نمواً قوياً في شهر أبريل، مسجلاً ارتفاعاً في أحجام الشحن الجوي بنسبة 5.8% على أساس سنوي، ما يعكس الأداء الجيد الذي حققه في شهر مارس، ويعزى هذا النمو إلى عاملين رئيسيين، هما الطلب الموسمي على الأزياء والسلع الاستهلاكية، والذي جاء مبكراً تحسباً للتغيرات المحتملة نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار وقود الطائرات.

وأضاف: تبدو التوقعات المستقبلية للشحن الجوي واعدة، لا سيما مع وصول القدرة الاستيعابية المتاحة إلى مستويات قياسية وتحسن العوائد، ورغم أن شهر أبريل حمل أخباراً إيجابية، إلا أن الضغوط التي تواجه التجارة العالمية باتت واضحة، فالتحولات في السياسات التجارية، تعيد تشكيل ديناميكيات الطلب والتصدير، وبناءً عليه سيتعين على شركات الطيران الحفاظ على مرونتها في ضوء تطور الأوضاع خلال الأشهر القادمة.