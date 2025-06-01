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4.2 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية 2024

4.2 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية 2024
1 يونيو 2025 18:38

مسقط (وام)
 بلغ مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية 2024 نحو 4.2 تريليون دولار، وفق ما أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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وسجل المؤشر العام المركب لأسواق المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يقيس أداء أسواق المال الخليجية كتكتل، في العام 2024، نمواً طفيفاً بنسبة 0.7%.
وشهد مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية تراجعاً بنسبة بلغت 4.4% مقارنة بنهاية عام 2023، وشكل نحو 3.5% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية في العام 2024.

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