غرفة دبي العالمية تفتتح مكتبها الخارجي الـ 36 في بانكوك

دبي (الاتحاد)

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في العاصمة التايلاندية بانكوك، ليرتفع بذلك عدد المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة إلى 36 حول العالم.وسيعمل المكتب الجديد على استقطاب الشركات والاستثمارات من تايلاند إلى دبي، ودعم توسع شركات دبي، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وسيركز على دعم المصالح المشتركة للشركات العاملة في الجانبين، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال التايلاندي، وبناء علاقات راسخة مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وسيقوم المكتب كذلك بعرض المزايا التنافسية لدبي، وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للأعمال، فضلاً عن مشاركة المعلومات الاستثمارية الضرورية لمساعدة الشركات التايلاندية على دخول سوق دبي، والاستفادة من مكانة الإمارة كبوابة للتوسع العالمي. وتندرج هذه الخطوة في إطار مبادرة «دبي جلوبال» التي تهدف إلى تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك للإسهام في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن تايلاند تتميز بمكانة مهمة ضمن قائمة الشركاء التجاريين لدبي، وإن افتتاح المكتب الجديد في بانكوك هو خطوة مهمة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز علاقات دبي التجارية مع دول العالم.

وأضاف أن المكتب سيعمل على بناء فرص جديدة للشركات التايلاندية الراغبة في توسيع أعمالها إلى دبي، والاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة كمركز رئيسي للنمو والإسهام في الارتقاء بالروابط الاستثمارية البينية.

وتم افتتاح المكتب خلال منتدى «مزاولة الأعمال في تايلاند» الذي عقد ضمن فعاليات البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى جنوب شرق آسيا، وذلك في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي».

واستقطبت فعاليات المنتدى في بانكوك 474 مشاركاً من الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات التايلاندية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة، حيث تم تنسيق 288 اجتماع أعمال ثنائياً بين شركات دبي ونظرائها من الشركات التايلاندية.

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وتايلاند بلغت 23.8 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو 23.3% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد الشركات التايلاندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 190 شركة بنهاية العام الماضي بنمو 28.4% على أساس سنوي، ما يعكس نمو العلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وتايلاند.

وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير إلى تايلاند، بما في ذلك منتجات الحديد والألمنيوم، والأسمدة والأعلاف، بالإضافة إلى منتجات التجميل. أما أهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارياً مهمة لشركات دبي في تايلاند، فتتمثل في خدمات التأجير، والطاقة المتجددة، وخدمات الشحن والتوزيع، والسياحة العلاجية.