سعود أبو الشوارب لـ «الاتحاد»: 10% نمو عدد الشركات في مدينة دبي الصناعية خلال 2024

يوسف العربي (أبوظبي)



نما عدد الشركات المسجلة في مدينة دبي الصناعية بنسبة %10 خلال عام 2024، ليتجاوز 1100 شركة بنهاية العام، حسب سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم - القطاع الصناعي».

وقال أبو الشوارب لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركة مدينة دبي الصناعية في منتدى «اصنع في الإمارات» الذي اختتم فعالياته في أبوظبي مؤخراً، إن القطاع الصناعي في الإمارات يواصل النمو مدفوعاً بالانتعاش الاقتصادي والشراكات الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع العديد من دول العالم.

ولفت إلى أن عدد المصانع الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في مدينة دبي الصناعية ارتفع بنسبة 16%، ليصل إلى 350 مصنعاً خلال العام الماضي.

وأوضح أن المدينة استقطبت استثمارات إجمالية بقيمة تخطّت 1.7 مليار درهم ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والمعدات الثقيلة وحلول الطاقة والسيارات والصناعات الخفيفة خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وقال أبو الشوارب إن مدينة دبي الصناعية تأتي في مقدمة الجهود الاستراتيجية، ومختلف المبادرات التنموية والصناعية خلال العقدين الماضيين، وحرصت بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها، بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم، وانطلاقاً من هذا التوجه، نضع في مقدمة أولوياتها تعزيز سمعة المنتجات المصنوعة في الإمارات، ودعم الصادرات من أجل تسريع نمو القطاع الصناعي والأعمال المرتبطة به.

وأوضح أن الاستثمارات الجديدة التي استقطبتها مدينة دبي الصناعية تعكس الدور المحوري الذي تلعبه المدينة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، فضلاً عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والخيار المفضل لدى شركات التصنيع التي تسعى إلى النمو على المستويين الإقليمي والعالمي انطلاقاً من دبي.

ولفت إلى أنّ دعم الصناعات المتقدّمة وتسريع وتيرة نموها من الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً التزام مدينة دبي الصناعية بالتميّز الصناعي الوطني في دولة الإمارات.

وقال: تعكس هذه الاستثمارات التي نجحت مدينة دبي الصناعية في استقطابها خلال العام الماضي، تنافسية وقوة بيئة الأعمال المتكاملة التي توفرها، وقدرتها على تلبية احتياجات شركات التصنيع والمستثمرين من أنحاء العالم كافة. كما تؤكد هذه الإنجازات الدور المحوري الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة عالمية مفضّلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف: نؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة الإسهام بشكل فاعل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهة صناعية عالمية، بما يتماشى مع مستهدفات (مشروع 300 مليار) ومبادرة (اصنع في الإمارات) وأجندة دبي الاقتصادية «D33».

وشهد العام الماضي نمواً بارزاً ضمن 6 قطاعات متخصّصة في مدينة دبي الصناعية، وهي المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية. وتسهم هذه الاستثمارات التي نجحت مدينة دبي الصناعية في استقطابها خلال العام الماضي في تعزيز مكانتها الرائدة كوجهة مفضّلة لشركات التصنيع، حيث توفّر لها بنية تحتية متخصّصة ومتكاملة، تضمّ الأراضي الصناعية ومساحات التخزين، والخدمات اللوجستية.

وقال: وفر منتدى «اصنع في الإمارات» منصّة مبتكرة لروّاد القطاع الصناعي المحلي، على غرار مدينة دبي الصناعية، للإسهام في رسم معالم مستقبل قطاع التصنيع والصناعات المتقدّمة في المنطقة حيث تلعب مدينة دبي الصناعية دوراً جوهرياً ضمن سلسلة التوريد العالمية بفضل قدرتها على ربط شركات التصنيع وروّاد الأعمال بالأسواق العالمية والإقليمية.

وتُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم، ومجمّع دبي للعلوم.