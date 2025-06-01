محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. التنمية البشرية تتقدم

الخطوات التي حققتها الإمارات على صعيد التنمية البشرية واسعة جداً إلى درجة أنها تتصدر الدول العربية في هذا المجال.

الواضح أن المخططات الاستراتيجية التي وضعت بهذا الخصوص بدأت تُظهر عوائدها في نطاق يمثل عصب الحراك التنموي العام في الطريق للوصول إلى مخرجات الاستراتيجية العامة للبلاد، وهذا ما وضع في الواقع الإمارات قبل دول مثل الولايات المتحدة وكندا في مؤشر تنمية بلغ 0.940، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ضمن تقرير مهم حمل عنواناً كبيراً هو «الناس والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي».

الإمارات قفزت بسرعة ولا تزال في مجال هذا «الذكاء» الذي صار جزءاً أصيلاً من التنمية حول العالم، ومرتبطاً بقوة في مسألة التنمية البشرية التي تحدد في النهاية الشكل العام لهذا الاقتصاد أو ذاك.

اللافت أنه على الرغم من التراجع العالمي المرعب الذي حدث في ميدان التنمية البشرية عالمياً مطلع العقد الحالي، نتيجة تداعيات جائحة «كورونا»، إلا أن الإمارات (وفق التقرير الأممي أيضاً)، اتخذت مساراً معاكساً متقدمة ثماني مراتب عن الإصدار السابق.

والنتائج القوية شملت بالدرجة الأولى الصحة والتعليم والدخل، ما يعزز المسيرة التنموية الشاملة، ويحافظ على موقع البلاد المتقدم في كل المجالات ذات الصلة، ببساطة التنمية البشرية العالية في الإمارات تكفل تنفيذاً عالي الجودة للرؤية الاقتصادية الوطنية الشاملة، التي تركز بالدرجة الأولى على التمكين والاستدامة، كما أنها تعزز آفاق التغيير الذي يحاكي الاستحقاقات والتطورات وحتى المفاجآت، ولذلك فإن الفارق كان كبيراً بين مؤشر التنمية الإماراتي عند 0.940 وفي المنطقة العربية عند 0.719.

هذا الفارق يدخل عملياً في مجالات مثل عدد سنوات التعليم المتوقع، والدخل القومي الإجمالي للفرد وكل هذا في صلب التنمية البشرية الحقيقية، التي تتضمن أيضاً المساواة بين الجنسين، فالإمارات احتلت بالفعل المركز 13 على المستوى العالمي بهذا الخصوص ضمن المشهد، يمثل الذكاء الاصطناعي في البلاد حجر الزاوية، عبر الانتشار المتواصل للمهارات المرتبطة بهذه التقنية المتسارعة في حضورها على كل الساحات، ولاسيما ميدان التنمية البشرية، ومن الواضح أن المسار يمضي بسرعة وبعمق مع كل خطوة بشرية مؤهلة ومتقدمة، وكل قفزة تستند إلى التقنية المتطورة والابتكار.