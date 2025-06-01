11.58 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر  5 شركات للذكاء الاصطناعي

حسونة الطيب (أبوظبي)



في مدينة ريدموند بولاية واشنطن الأميركية، تأسست شركة «مايكروسوفت» في العام 1975، وهي متخصصة في مجال التقنية. وذاع صيت الشركة عند انتشار استخدام الحاسوب الشخصي المزود ببرامج «ويندوز» المشهورة. وتعتبر «مايكروسوفت» واحدة من أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية البالغة 3.345 تريليون دولار، والإيرادات السنوية المقدرة بنحو 183.5 مليار دولار خلال هذا العام.

وما يعزز ريادة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، شراكتها الاستراتيجية مع «أوبن أيه آي» (OpenAI)، كما يُميّز استثمار «مايكروسوفت» في سلامة الذكاء الاصطناعي وإطار عمل معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول، نشر الشركة النماذج بمسؤولية، وعلى نطاق واسع، وتقدر القوة العاملة لدى الشركة بنحو 228 ألفاً بحسب إحصائيات العام الماضي.

ومن بين أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم «أبل» التي تقدر قيمتها السوقية حالياً بنحو 2.48 تريليون دولار، وتشتهر الشركة التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، بأجهزتها عالية الجودة مثل، هواتف آيفون وحواسيب آبل ماكنتوش. و«أبل» التي تأسست في العام 1976 هي أكبر شركة تقنية في العالم من حيث الإيرادات التي بلغت 391.04 مليار دولار في العام الفائت، وبهذه القيمة السوقية، تتجاوز معظم اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وبحساب العاملين المباشرين وموردي الطرف الثالث والمصنعين والمطورين، تقدر القوة العاملة لدى الشركة بأكثر من مليوني عامل.

وتحوز «إنيفيديا»، التي تأسست في العام 1993، وبلا منازع، لقب ملكة أجهزة الذكاء الاصطناعي، وتقدر قيمة الشركة السوقية التي تتخذ من مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقراً لها، بنحو 2.4 تريليون دولار.

وتُعد وحدات معالجة الرسومات (H100 وB100) التي أُعلن عنها مؤخراً، العمود الفقري لمعظم النماذج التوليدية واسعة النطاق في معظم الشركات من «OpenAI» إلى «Anthropic»، وبقوة عاملة تناهز 30 ألفاً، تقدر إيرادات الشركة السنوية بنحو 130.5 مليار دولار خلال العام الجاري.

وتقدر القيمة السوقية لـ «ألفابت» الشركة الأم لـ «جوجل»، بنحو 1.85 تريليون دولار، وينخرط في خدمة الشركة، التي تتخذ من مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، نحو 184 ألفاً من العاملين، وحققت الشركة إيرادات قدرها 350 مليار دولار في العام 2024.

وأصبح الذكاء الاصطناعي من «جوجل» في متناول الجميع، حيث يتضمن تطبيقات مثل «جيمني» و«ديب مايند» و«ألفا جيومتري» وغيرها.

وتجني منصة «ميتا» من موقعها الكائن في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، إيراداتها المقدرة بنحو 62.4 مليار دولار في العام 2024، من نشاطها في مجال الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.

وتقدر القيمة السوقية للشركة التي تتبع لها تطبيقات «فيس بوك»، «إنستغرام»، «ماسينجر»، «ثريدز»، و«واتساب»، بنحو 1.5 تريليون دولار، بقوة عاملة قوامها 77 ألفاً تقريباً.