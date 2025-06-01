عطلة الأضحى تجذب السياح الخليجيين  والمحليين لفنادق الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)



تشهد فنادق الإمارات نمواً ملحوظاً في الحجوزات مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، لا سيما من السوقين المحلي والخليجي، ليرتفع متوسط الإشغال إلى ذروته خلال أيام العيد، مدعوماً بالعروض والحملات الترويجية المقدمة من الفنادق والوجهات السياحية وقرب الإجازات الصيفية، الأمر الذي يعزز من الطلب السياحي المحلي.

قال طارق لبيب، رئيس الشؤون التجارية في فنادق ومنتجعات «IHG»: تشهد منشآتنا الفندقية في الإمارات أعلى مستويات إقبال خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مع تسجيل أرقام استثنائية في منتجعات المجموعة في مختلف إمارات الدولة مثل دبي وأبوظبي، ومن المتوقع أن تصل معدلات الإشغال إلى ذروتها خلال أيام العيد، مع استمرار الزخم الكبير خلال الفترات السابقة واللاحقة له.

وأرجع لبيب هذا النمو بشكل كبير إلى إقبال المسافرين المحليين على الرحلات القصيرة، حيث تصادف عطلة العيد في وقت قريب من العطلة المدرسية الصيفية.

وتوقع أن يكون الموسم الصيفي موسماً واعداً، حيث سجلت فنادق المجموعة في الإمارات نمواً بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن النمو لا يقتصر على السوق المحلية فحسب، بل نشهد أيضاً إقبالاً متزايداً من أهم الأسواق المصدرة للسياح مثل المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مما ساهم في تحقيق نمو مضاعف في معدلات الحجوزات. وفيما يتعلق بالعروض.



موسم استثنائي

وفي السياق نفسه، توقع ممدوح علي، مدير عام «روز ريحان» من روتانا، موسماً سياحياً استثنائياً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وأن يشهد الفندق زيادة بنسب 7% في أعداد الزوار القادمين من دول الخليج، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 10% في حركة الزوار من داخل الدولة، مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع علي نمو الطلب إلى العروض المميزة التي يوفرها الفندق والفعاليات المتنوعة التي يتم تنظيمها في الدولة.

وأضاف: شهد فندق «روز ريحان» من روتانا زيادة كبيرة في أعداد السياح في الربع الأول من عام 2025.

وقال: يستعد الفندق لاستقبال الزوار في عيد الأضحى، من خلال تقديم مجموعة من العروض الخاصة والباقات الحصرية للعائلات والمسافرين، إلى جانب تنظيم فعاليات داخلية تتماشى مع أجواء العيد وموسم الصيف.

زيادة الحجوزات

وتوقع توماس كوريان، مدير فندق «ليفا دبي»، ارتفاع الحجوزات إلى 90% مع اقتراب عطلة عيد الأضحى. وأضاف: شهدنا خلال عيد الأضحى العام الماضي أداءً قوياً، حيث بلغت معدلات الإشغال نحو 90% خلال فترة العيد.

وأشار كوريان: رغم أن الوقت لا يزال مبكراً، لا سيما أن شهر مايو يصادف ذروة موسم الصيف، إلا أن معدلات الحجز الحالية التي تتراوح بين 25% و30% لا تعكس حتى الآن الصورة النهائية المتوقعة.

وتوقع كوريان أن يكون معظم النزلاء من دول «مجلس التعاون»، إلى جانب زيادة في الإقامات القصيرة خلال عطلات نهاية الأسبوع الطويلة، حيث تشكل العائلات، التي تفضل العروض التي تقدم قيمة مضافة بأسعار مناسبة، شريحة رئيسة في تحفيز الطلب.



السياحة المحلية

وقال جورج الأسمر، المدير العام المؤقت لفندق «والدورف أستوريا» مركز دبي المالي العالمي: تشير التوقعات إلى أن السياحة المحلية ستشهد انتعاشاً ملحوظاً مع سعي السكان إلى تجنب التكاليف المرتفعة للسفر الدولي خلال فترات الذروة، مثل عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف السفر الدولي أصبح دافعاً رئيسياً للإقبال المتزايد على قضاء العطلات داخل الدولة، ومع استمرار ارتفاع تكاليف تذاكر الطيران والتأشيرة، يبدو منطقياً أن يختار العديد من الزوار استكشاف العروض المتميزة المحلية.

وأضاف: تساهم العديد من العوامل حالياً في تعزيز نمو السياحة المحلية، لا سيما عروض الإقامة في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال عيد الأضحى هذا العام.

وقال: مع تزايد الطلب على التجارب التي تركز على القيمة، يسعى العديد من السكان إلى الاستفادة من العروض الترويجية المحلية والعروض الحصرية، لأن ذلك يتيح لهم تجنب متاعب فترات الذروة في السفر وعناء الازدحام في المطارات. وأكد الأسمر: يلعب توقيت العيد قبيل بدء العطلة الصيفية دوراً رئيسياً في هذا التوجه، لافتاً أن الفندق يقدم عروضاً وباقات خاصة بهذه المناسبة للإقامة وفي منافذ الطعام والمركز الصحي.



%75 حصة النزلاء الدوليين

قال افتخار حمداني، المدير الإقليمي العام لفندق باهي قصر عجمان وفندق «كورال بيتش» الشارقة، إن حجوزات عطلة عيد الأضحى بلغت نسبة الإشغال الكامل نتيجة طرح باقة «الإقامة الشاملة الخفيفة» المخصصة للعائلات، وتُعد من العروض ذات القيمة الاستثنائية، مما جعلها من الخيارات المفضلة للضيوف، مشيراً إلى أن نسبة إشغال الفندق خلال عطلة العيد بلغت 100%.

وأشار إلى تنوع جنسيات النزلاء، حيث يُشكل الزوار الدوليون نحو 75% من الضيوف، بينما اختار 25% قضاء عطلة العيد محلياً داخل الدولة، مشيراً إلى العمل على تعزيز السياحة المحلية من خلال تصميم عروض تتناسب مع تفضيلات السكان، مثل باقة الإقامة الشاملة الخفيفة مع خصومات 50% خلال موسم الصيف. وبحسب بيانات محلية، وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة خلال العام الماضي 2024 إلى قرابة 30.8 مليون نزيل.