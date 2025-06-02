«الصير مارين» تطلق كياناً مشتركاً مع «بي الدولية للشحن واللوجستيات»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريد، عن إطلاق شركة «إيه إس بي آي للشحن» في المنطقة الحرة، والتي تمثل كياناً مشتركاً جديداً مع «بي الدولية للشحن واللوجستيات»، التابعة لمجموعة «بي جي إن»، إحدى أبرز شركات تجارة الطاقة.

وسيتخصّص الكيان الجديد في امتلاك وتشغيل ناقلات صغيرة ومتوسطة الحجم لغاز البترول المسال والمنتجات البترولية، لتعزيز سلسلة إمداد هذا القطاع الحيوي إقليمياً وعالمياً.

وابتدأت شركة «إيه إس بي آي للشحن» الجديدة أعمالها بالاستحواذ على ناقلتي «الكايد» و«الكور» لغاز البترول المسال، وتبلغ سعة كل منهما 22 ألف متر مكعب، من الطراز شبه المبرد، وتم تأجيرهما بعقد قيمته 660 مليون درهم «180 مليون دولار»، لمدة عشر سنوات تنتهي عام 2035 لصالح شركة «بي جي إن الدولية» المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، والتابعة لمجموعة «بي جي إن»، التي يفوق حجم شحناتها من منتجات الطاقة 50 مليون طن متري سنوياً.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، إن قطاع الطاقة العالمي يشهد تحوّلات متسارعة تعيد تشكيل تعامل الدول مع سلاسل الإمداد والتوريد، ليصبح ضمان الوصول إلى السلع الحيوية من مصادر متنوعة أولوية استراتيجية، ما أدّى إلى زيادة الطلب على ناقلات غاز البترول المسال الأصغر حجماً والأكثر مرونة، والتي تتميز بقدرتها العالية على خدمة الوجهات الإقليمية والموانئ ذات البنية التحتية المحدودة.

وأضاف أنه لمواكبة هذه التطورات، أنشأت الشركة «إيه إس بي آي للشحن» بالشراكة مع «بي الدولية للشحن واللوجستيات»، تجسيداً لتوجهها في تحقيق النمو عبر التحالفات لبناء المنصات المتخصّصة، ما يعطيها كفاءة التوسع بدخول قطاعات نوعية، وبناء شراكات مالية وتشغيلية تمكّنها من الاستجابة بفاعلية أكبر لتغيرات الأسواق.

وقدم بنك أبوظبي التجاري تمويلاً مدته سبع سنوات بقيمة 210 ملايين درهم «57.2 مليون دولار»، لاستحواذ شركة «إيه إس بي آي للشحن» على الناقلتين، بضمانات تشمل أصولهما إضافة إلى العوائد المالية من عقود التأجير، وتعكس هذه الخطوة مدى ثقة البنك في الجدوى التجارية للكيان الجديد.

وقالت رُؤيا بايغان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي جي إن»، إن المجموعة أبرمت عقد تأجير الناقلتين المملوكتين لشركة «إيه إس بي آي للشحن» الجديدة تكريساً لرؤيتها في توفير سلاسل إمداد موثوقة للوقود البديل، لافتاً إلى أن الناقلات الأصغر حجماً أصبحت ضرورية لنقل شحنات الغاز للموانئ، التي تفتقر إلى البنية التحتية القادرة على استقبال الناقلات العملاقة، متطلعة إلى المزيد من فرص التعاون مع الشركة الجديدة.

وقال أوزان تورغوت، مدير شركة »بي الدولية للشحن واللوجستيات»، إن الشركة بخبرتها الطويلة التي تمتدّ لأكثر من عقد من الزمان في إدارة ناقلات الغاز، وأسطولها الذي يزيد على 38 ناقلة، وتتطلع إلى الإسهام بفاعلية في هذا المشروع المشترك مع الصير مارين لما يمتلكه من آفاق واعدة للنمو.