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«أدنوك للغاز» تنضم إلى مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة «MSCI»

«أدنوك للغاز» تنضم إلى مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة «MSCI»
2 يونيو 2025 16:34

أعلن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة «MSCI» عن إضافة «أدنوك للغاز» لتصبح بذلك ثالث شركة في مجموعة «أدنوك» يتم إدراجها في هذا المؤشر عالمي المستوى، الذي يضم أبرز الشركات المُدرجة في 24 دولة من الأسواق الناشئة. وستصبح «أدنوك للغاز» أكبر شركة من حيث القيمة السوقية تتم إضافتها لمؤشر «MSCI»، حيث ستنضم إلى كل من «أدنوك للتوزيع» و«أدنوك للحفر» اللتين تمت إضافتهما إلى هذا المؤشر في عامي 2021 و2024 على التوالي.

ويأتي هذا الإدراج بعد نجاح الطرح المُسوّق الذي نفذته «أدنوك للغاز» في فبراير الماضي بقيمة 10.3 مليار درهم «2.84 مليار دولار» لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصّص للمؤسسات الاستثمارية، والذي أدى إلى زيادة التداول الحر على أسهمها بنسبة 80%، وساهم في استيفائها كافة معايير ومتطلبات الإدراج في هذا المؤشر العالمي المرموق.

ويعد هذا الإدراج إنجازاً مهماً ضمن جهود «أدنوك للغاز» المستمرة والتي تهدف للارتقاء بمحفظتها الاستثمارية العالمية، وجذب وتنويع قاعدة مستثمريها، وتعزيز سيولة أسهمها في أسواق رأس المال العالمية.ويهدف إدراج شركات مجموعة «أدنوك» الثلاث في هذا المؤشر إلى الارتقاء بمحفظة الاستثمارات العالمية لكل من «أدنوك» وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعزيز السيولة في الأسواق المالية لدولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كوجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية.

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وكما هو الحال عند إضافة «أدنوك للتوزيع» و«أدنوك للحفر» إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، شهدت «أدنوك للغاز» زيادةً في تداولات أسهمها خلال اليوم الأخير قبل إدراجها في المؤشر، حيث اجتذبت تدفقات رأسمالية بقيمة 1.7 مليار درهم «469 مليون دولار». كما يمثل إدراج «أدنوك للغاز» في هذا المؤشر إنجازاً كبيراً آخر في جهود «أدنوك» لتعزيز نمو سوق رأس المال في دولة الإمارات، والتي بدأت في عام 2017 بإدراج «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ومنذ ذلك الحين، قامت «أدنوك» بطرح حصص في خمس من شركاتها للاكتتاب العام، بقيمة سوقية مُجمّعة تبلغ حالياً حوالي 508 مليارات درهم «140 مليار دولار».

وتوفّر محفظة «أدنوك» المتنامية للشركات المدرجة فرصاً جذابة للاستثمار العالمي في دولة الإمارات، مما يعزّز إدماج أسواق رأس المال في دولة الإمارات في النظام المالي العالمي.

المصدر: وام
أدنوك للغاز
أدنوك للتوزيع
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