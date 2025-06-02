«غرفة دبي» تنظم الاجتماع الثاني لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2025



دبي (الاتحاد)

نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعها الفصلي الثاني لعام 2025 مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلتها.

وأسهم الاجتماع بتوفير منصة استراتيجية لمناقشة فرص النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على التطورات الرئيسة التي تسهم في تشكيل بيئة الأعمال المحلية.

واطلع المشاركون على أحدث المبادرات والبرامج والخطط المستقبلية الرامية إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير بيئة داعمة لتوسع الأعمال بشكل مستدام، كما ركز الحوار على تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الناشئة.

وخلال الربع الأول من عام 2025، نظمت غرفة تجارة دبي 55 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، مسجلةً زيادة بنسبة 166% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما أنشأت الغرفة مجلسي أعمال جديدين، هما مجلس الأعمال الإندونيسي ومجلس الأعمال المجري، ما عزز التواصل مع الشركات والمستثمرين من السوقين.

كما راجعت الغرفة خلال الفترة ذاتها 10 قوانين ومشاريع قوانين بالتعاون مع مجموعات الأعمال، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 55%، ما يؤكد اهتمام الغرفة بدعم مصالح مجتمعات الأعمال عند صياغة وإصدار السياسات المختلفة.

ونسّقت الغرفة أربعة اجتماعات مشتركة بين مجموعات ومجالس الأعمال والجهات الحكومية المعنية الرئيسة خلال الربع الأول لمعالجة التحديات الخاصة بكل قطاع، والتعاون في إيجاد الحلول المناسبة.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تسهم مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي في دعم مصالح ممثلي القطاع الخاص، الأمر الذي يعد عاملاً حيوياً لتطوير بيئة الأعمال في دبي ودعم النمو الاقتصادي المستدام عبر جميع القطاعات».