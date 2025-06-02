مطار الشارقة يستعرض خدماته اللوجستية في معرض أوروبا للشحن الجوي



ميونيخ (الاتحاد)

تُشارك هيئة مطار الشارقة الدولي في النسخة العاشرة من معرض «أوروبا للشحن الجوي 2025»، الحدث الأبرز عالمياً في قطاع الشحن الجوي، والذي يُقام في مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو الجاري، بمشاركة واسعة من نخبة الشركات والمؤسسات الرائدة عالمياً في مجالات الخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والنقل الجوي، حيث يترأس وفد الهيئة المشارك في المعرض علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، يرافقه الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من ممثلي الإدارات في الهيئة.

وأكد المدفع، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز حضورها والتوسّع في الأسواق الدولية، ترسيخاً لمكانة مطار الشارقة كمركز إقليمي متميز للشحن الجوي، حيث يُمثّل المعرض فرصة استراتيجية لتقديم رؤية المطار حول مستقبل الشحن الجوي، وإبراز التطورات الطموحة التي يشهدها في قطاع الخدمات اللوجستية والتعريف بمزاياه التنافسية، بالإضافة إلى استكشاف مجالات التعاون مع أبرز الفاعلين الدوليين لدعم خطط النمو والتوسع، التي تواكب طموحات إمارة الشارقة وتوجهات دولة الإمارات في بناء اقتصاد شامل قائم على الابتكار والمعرفة.

وأضاف: أن مطار الشارقة يواصل تطوير عدد من المشاريع الشاملة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027، وتعزيز الاستدامة والتكامل بين منظومة الشحن والخدمات الأرضية والجوية، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

ويشهد جناح هيئة مطار الشارقة الدولي تفاعلاً واسعاً من الزوار والمختصين، والذي يستعرض مجموعة من المشاريع التطويرية التي تواكب النمو المتسارع في حركة الشحن، بما يشمل توسعة مرافق الشحن، وتطبيق أنظمة المناولة الذكية، والرقمنة المتقدمة في تتبع الشحنات وسرعة الإنجاز كما يُبرز الجناح الخدمات المتكاملة التي يقدمها المطار، والتي تُعد من بين الأفضل في المنطقة من حيث الجودة والموثوقية، مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وارتباطه بشبكات طيران إقليمية ودولية واسعة.

ويواصل وفد هيئة مطار الشارقة سلسلة من الاجتماعات مع شركات شحن دولية، ومشغلي خدمات لوجستية ومزودي حلول تقنية، حيث يتم استعراض فرص التعاون في المشاريع المشتركة، وإبراز التسهيلات التي يوفرها المطار للمستثمرين والشركات.

وتجسّد هذه المشاركة في المعرض العالمي التزام مطار الشارقة بدعم سلاسل الإمداد الدولية، وتقديم حلول شحن متطورة، تسهم في توسيع شبكات النقل الجوي وتعزيز الربط بين القارات، حيث سجّل مطار الشارقة نمواً ملحوظاً في قطاع الشحن الجوي خلال الربع الأول من عام 2025، بمناولة ما يزيد على 52 ألف طن من البضائع، إلى جانب 3000 طن عبر عمليات الشحن الجوي البحري، في دلالة على تنوّع أنماط التشغيل وتلبية تطلعات شركائه ومستخدميه من مختلف أنحاء العالم.