«الاتحاد للطيران» تشغّل طائرة A350 إلى سيدني



أبوظبي (الاتحاد)

تستعد «الاتحاد للطيران» لتعزيز خدماتها بين سيدني وأبوظبي مع تشغيل طائرة إيرباص A350-1000، مما يوفر راحةً مُحسّنة ومقاعد فاخرة وخياراتٍ مبتكرة لهذه الوجهة الأسترالية المهمة.

وابتداءً من 1 أكتوبر 2025، ستضيف الاتحاد طائرة A350 إلى جدول رحلات سيدني في رحلات مختارة، مُكمّلةً بذلك طائرة بوينج 787-9 دريملاينر التي تخدم هذا المسار حالياً، حيث توفر كلتا الطائرتين أحدث مقصورات درجة الأعمال.

واعتباراً من 31 يناير 2026، ستشغل الاتحاد جميع رحلاتها الأسبوعية العشر إلى سيدني على متن طائرات A350، مُوفرةً للضيوف تجربة سفر من الجيل التالي. أما ملبورن، فستتم خدمتها بأحدث طائرات الاتحاد من طراز 787-9 المُزوّدة بمقصورات درجة الأعمال الرحبة لزيادة المقاعد المتميزة.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في «الاتحاد للطيران»: يسرّنا توفير المزيد من خيارات السفر المميزة إلى أستراليا مع إطلاق طائرتنا من طراز A350 على هذا المسار المهم عند اكتمال جدول الرحلات مطلع العام المقبل، سنكون قد حققنا زيادة في إجمالي توافر المقاعد بنسبة 10% وعدد مقاعد الدرجة المميزة بأكثر من 20%.

وتابع: زدنا عدد رحلاتنا إلى سيدني هذا العام، مما يوفر لضيوفنا مرونة أكبر وربطاً معززاً عبر شبكتنا العالمية المتنامية وإلى وجهات رئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما يرحب بمزيد من الزوار إلى مقرنا الرئيسي في أبوظبي، حيث يمكنهم الاستمتاع ببرنامج التوقف في أبوظبي مع إقامة مجانية لليلة أو ليلتين في فندق فاخر.

وتضع طائرة إيرباص A350 معايير جديدة للسفر الجوي، مع تعزيز الابتكار والراحة، فهي مُجهزة بمحركات رولز رويس ترينت XWB، وتعتبر واحدة من أكثر أنواع الطائرات كفاءةً في العالم، حيث تُقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25% مقارنةً بالطرازات السابقة.

وتتميز الطائرة بأحدث تصميم داخلي لمقصورة الاتحاد للطيران لتضم درجة الأعمال المعزّزة 44 استوديو، كل منها مزود بباب منزلق يوفر لكل ضيف خصوصية إضافية، وبالإضافة إلى مواجهة المقعد للأمام مع إمكانية الوصول المباشر إلى الممر، صُممت جميع مقاعد درجة الأعمال لتوفير أقصى درجات الراحة، حيث يمكن تحويلها إلى سرير مُسطح بالكامل بطول 79 بوصة، مع مساحة تخزين واسعة.

وتُوفر سماعات الرأس العازلة للضوضاء وشاشة تلفزيون مقاس 18.5 بوصة تجربة سينمائية للاستمتاع بعروض الاتحاد للطيران الترفيهية الشاملة، كما تتميز مقاعد درجة الأعمال بقاعدة شحن لاسلكية مدمجة وإمكانية إقران سماعات رأس بتقنية البلوتوث.

وتحمل طائرة A350 327 مقعداً ذكياً على الدرجة السياحية، بتصميم مبتكر مع شاشة لمس قياس 13 بوصة، وإمكانية إقران سماعات رأس بتقنية البلوتوث، كما يمكن لجميع المسافرين الاستفادة من باقات الدردشة المجانية عبر شبكة الـ «واي فاي»، أو اختيار باقة تصفح الإنترنت طوال الرحلة.