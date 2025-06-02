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اقتصاد

«ويز إير أبوظبي» توسّع عملياتها في مصر

«ويز إير أبوظبي» توسّع عملياتها في مصر
2 يونيو 2025 19:44


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن مواصلة جهودها لتوسيع حضورها في جمهورية مصر العربية وتوفر شركة الطيران شبكة واسعة من الرحلات ميسورة التكلفة من أبوظبي إلى القاهرة والاسكندرية وسوهاج، مما يتيح للمسافرين وصولاً ذكياً ومتميزاً وموثوقاً إلى أبرز الوجهات في المنطقة.
وتمثل مصر سوقاً رئيساً ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع حضورها في المناطق ذات إمكانات النمو العالية، مما يتيح لعدد أكبر من المسافرين فرصة استكشاف الوجهات الثقافية المميزة وبتكاليف تنافسية.
وتسيّر ويز إير أبوظبي في الوقت الحالي أكثر من 19 رحلة أسبوعياً بين أبوظبي ومدن مصرية متعددة، حيث تربط بين العاصمة الإماراتية وثلاث وجهات فريدة في مصر وتسهم الشركة في تعزيز مستويات الطلب على السياحة من وإلى دولة الإمارات، منذ افتتاح مسار رحلاتها الأولى إلى مصر.
ونظراً لأعمال الصيانة المقررة في مطار سوهاج الدولي، تعتزم «ويز إير أبوظبي» تحويل عملياتها إلى مطار أسيوط الدولي اعتباراً من 1 يوليو المقبل، وذلك لضمان استمرارية الخدمة للمسافرين من وإلى صعيد مصر وبدأت الشركة بطرح التذاكر للرحلات الجديدة بأسعار تبدأ من 439 درهماً إماراتياً.

ويز إير أبوظبي
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