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اقتصاد

«العربية أبوظبي» تدشّن رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الأرمينية

«العربية أبوظبي» تدشّن رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الأرمينية
2 يونيو 2025 19:46

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن تدشين رحلاتها المباشرة إلى مدينة يريفان، أرمينيا، في خطوة جديدة تعزز من توسّع شبكة وجهاتها الدولية انطلاقًا من العاصمة الإماراتية.
نظّمت الشركة حفل افتتاح في مطار زايد الدولي قبيل الإقلاع، بحضور كارين كريكوريان، سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة إلى جانب عدد من مسؤولي شركة الطيران وهيئة المطار ولدى وصولها إلى مطار زفارتنوتس الدولي في يريفان، أستقبلت الرحلة الافتتاحية بتحية المياه التقليدية، احتفاءً بانطلاق الخدمة الجديدة بين دولة الإمارات وأرمينيا.
ويبدأ جدول الرحلات، اعتباراً من 1 يونيو 2025 أيام الاثنين والأربعاء تغادر الرحلة «3L 441» من أبوظبي عند الساعة 14:05 وتصل إلى يريفان عند الساعة 17:25، فيما تقلع الرحلة «3L 442» من يريفان عند الساعة 18:15 لتصل إلى أبوظبي عند الساعة 21:25.
وفي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد: تنطلق الرحلة «3L 441» من أبوظبي عند الساعة 09:00 وتصل إلى يريفان عند الساعة 12:20، بينما تغادر رحلة العودة «3L 442» من يريفان عند الساعة 13:10 وتصل إلى أبوظبي عند الساعة 16:20. وتُسيّر جميع الرحلات باستخدام طائرات «إيرباص A320».
وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يسعدنا إطلاق رحلاتنا المباشرة من أبوظبي إلى يريفان، في خطوة تعكس التزامنا المتواصل بتوسيع شبكة وجهاتنا الدولية وتوفير خيارات سفر موثوقة وتوفّر هذه الخدمة الجديدة للمسافرين خيارًا اقتصاديًا مريحًا، فضلاً عن دعم السياحة، وتعزيز التبادل الثقافي، ودفع عجلة النمو التجاري بين البلدين.
وتشغل «العربية أبوظبي» أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.

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