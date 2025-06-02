ولي عهد الشارقة يترأس الاجتماع الثاني لمجلس الطاقة

الشارقة (وام)



ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الطاقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، الاجتماع الثاني لمجلس الطاقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

بحث المجلس، خلال الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بقطاع الطاقة في إمارة الشارقة، مثل الاستراتيجيات والسياسات العامة الموضوعة لمختلف مجالات الطاقة والمياه، وخطط تطويرها.

واطلع المجلس على مستجدات قطاع الطاقة وأداء الجهات المعنية بها في الإمارة، وأبرز المشاريع المتعلقة بتوفير المزيد من مصادر الطاقة وتطوير الأنظمة والتقنيات المستخدمة وفق المعايير العالمية.

كما تعرف المجلس على نتائج زيارات العمل الخاصة بالاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع الطاقة المستدامة والمياه. وناقش المجلس مقترحات مشاريع الطاقة والمياه المستقبلية.

حضر الاجتماع، كل من الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وحاتم ذياب الموسى، أمين عام مجلس الطاقة.