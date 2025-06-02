«زايد الدولي» يتصدر شرق أوسطياً بالسعة المقعدية في يونيو

رشا طبيلة (أبوظبي)



تصدر مطار زايد الدولي مطارات المنطقة بنمو السعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران في يونيو الجاري ليسجل نمواً بواقع 14 % مقارنة بيونيو من العام الماضي ليحقق نمواً بأكثر من الضعف مقارنة بمستويات النمو لدول المنطقة، بحسب تقديرات بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وأشارت المؤسسة، في بياناتها، إلى أن مطار زايد الدولي سجل 1.6 مليون مقعد في يونيو 2025، مقارنة مع 1.4 مليون مقعد في يونيو العام الماضي، ليحقق المرتبة الخامسة إقليمياً بإجمالي السعة المقعدية.

واستمر مطار دبي الدولي في تصدر مطارات المنطقة بواقع 5 ملايين مقعد مقارنة مع 4.9 مليون مقعد بنمو 2.6%، يليه مطار الدوحة الدولي 2.6 مليون مقعد مقارنة مع 2.7 مليون مقعد في 2024 بتراجع 1.2%، ثم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بواقع 2.5 مليون مقعد مقارنة مع 2.4 مليون مقعد بنمو 1.8%، ثم مطار الملك خالد الدولي بواقع 2.1 مليون مقعد في 2025 مقارنة مع 1.9 مليون مقعد في 2024 بنمو 7%.



صدارة المنطقة

وتتصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط بالسعة المقعدية المجدولة والنمو على رحلات الطيران الدولية في يونيو الجاري بتسجيلها نحو 7.5 مليون مقعد خلال يونيو 2025 بنمو 5.6%، مقارنة مع 7.1 مليون مقعد في يونيو من العام الماضي، بحسب تقديرات المؤسسة، وتسجل منطقة الشرق الأوسط إجمالي 23.7 مليون مقعد بالسعة المقعدية لشهر يونيو 2025.

وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، بإجمالي السعة المقعدية في يونيو الجاري بواقع 7 ملايين مقعد مقارنة مع 6.7 مليون مقعد يونيو من العام الماضي بنمو 4.4%، ثم قطر بواقع 2.68 مليون مقعد مقارنة مع 2.7 مليون مقعد في يونيو من العام الماضي، بتراجع يبلغ 1.2%، ثم تليها إيران بواقع 1.3 مليون مقعد في يونيو الجاري مقارنة مع 1.47 مليون مقعد بتراجع 11.1%، ثم الكويت بواقع 964.6 ألف مقعد مقارنة مع 957.4 ألف مقعد بنمو 0.8%، ثم عُمان بواقع 820.4 ألف مقعد مقارنة مع 788.8 ألف مقعد بنمو 4%، ثم الأردن بواقع 583.1 ألف مقعد مقارنة مع 572.8 ألف مقعد بنمو 1.8%، ثم البحرين بواقع 577.9 ألف مقعد مقارنة مع 619.1 ألف مقعد بتراجع 6.7%، ثم العراق بواقع 455.6 ألف مقعد مقارنة مع 533.2 ألف مقعد بتراجع 14.6%.



نمو مطرد

سجلت جميع الناقلات الوطنية الإماراتية نمواً بالسعة المقعدية ليونيو الجاري، حيث تستمر «طيران الإمارات» في تصدر الناقلات بالمنطقة بالسعة المقعدية بواقع 3.2 مليون مقعد بنمو 1.8%، في وقت سجلت «الاتحاد للطيران» 1.15 مليون مقعد بنمو 15.4% لتتصدر نمو السعة المقعدية في الدولة ليونيو2025، بينما سجلت العربية للطيران 840.8 ألف مقعد بنمو 6.6%، و«فلاي دبي» 1.28 مليون مقعد بنمو 7.7%.



ارتفاع حركة المسافرين

حسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، سجل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات أداءً قياسياً خلال عام 2024، مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة %10، لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 134 مليون مسافر في عام 2023، وحقق الشحن الجوي نمواً ملحوظاً بنسبة %17.8، ليصل إلى 4.36 مليون طن، مقارنة بـ3.7 مليون طن في العام الماضي، مما يعزز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في مجال النقل الجوي.

وشهدت الحركة الجوية بالإمارات نمواً بنسبة 6.7 % في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.