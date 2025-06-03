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اقتصاد

الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
3 يونيو 2025 11:07

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء.
وعلى الرغم من تعافي أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع إلا أن الدولار لا يزال متراجعاً بقوة.

ومن المقرر رفع الرسوم الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 بالمئة اعتباراً من غد الأربعاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعدما لامس 98.58 وهو أدنى مستوى منذ أواخر أبريل، عندما هبط إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وسجل الدولار 142.71 ين، مقترباً من أدنى مستوى في أسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو الذي سجل 1.1446 دولار بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1454 دولار. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سينصب التركيز على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والتوقعات اللاحقة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6045 دولار أميركي، وهو مستوى مرتفع جديد لهذا العام. وشهد الدولار الأسترالي تغيراً طفيفا ليسجل 0.64951 دولار أميركي.

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المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
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