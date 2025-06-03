"أبوظبي العالمي" يسجِّل نتائج مالية قوية في الربع الأول

حقَّق أبوظبي العالمي (ADGM) مزيداً من النمو، وعزَّز حضوره العالمي خلال الربع الأول من العام 2025، مستكملاً نجاحاته التي حقَّقها في عام 2024.

وحقَّق أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من العام 2025 نمواً ملحوظاً في مختلف المؤشرات الرئيسية، مدعوماً بالثقة المستمرة للمستثمرين العالميين والتحسينات التنظيمية والتنفيذ الناجح للمبادرات الكبرى ضمن نطاقه الجغرافي الموسَّع بعد ضمِّ جزيرة الريم. وأسهم تركيز أبوظبي العالمي (ADGM) على تنفيذ مبادراته الاستراتيجية في تعزيز دوره كمركز مالي دولي رائد، وترسيخ مكانة أبوظبي قوةً ماليةً عالميةً، ووجهةً مفضَّلةً للشركات الإقليمية والدولية.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «يؤكِّد أداء الربع الأول لعام 2025 أنَّ أبوظبي العالمي (ADGM) يسير بخطى واثقة نحو مزيدٍ من النمو والريادة، ويعكس مؤشرات واضحة على استمراره في تحقيق إنجازات نوعية لدفع مسيرته المستدامة، وترسيخ ثقة المؤسسات العالمية والإقليمية، بما يعزِّز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي للمال والابتكار. وباعتباره الولاية القضائية الأكثر أماناً وديناميكية في العالم لإدارة الأصول والثروات، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) التوسُّع المدروس وتنويع أنشطته، من خلال استقطاب الشركات الرائدة وتوسيع الشراكات الدولية، إلى جانب ريادته للتحوُّل الرقمي والمستدام، حيث يلتزم بدوره المحوري في دعم تكوين رأس المال وتعزيز الابتكار، انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات».

وانطلاقاً من رؤيته لعام 2025، يتطلَّع أبوظبي العالمي (ADGM) إلى استمرار نمو الأسواق، مدعوماً بازدياد اهتمام الشركات الدولية العاملة في قارتي أوروبا وآسيا. ويَتوقَّع أبوظبي العالمي (ADGM) تسجيل نتائج قوية بفضل تعزيزه لمكانته ضمن هذه الأسواق المالية الديناميكية.

وجاء نمو أبوظبي العالمي (ADGM) في عام 2024 مدفوعاً بشكل أساسي بقوة قطاع إدارة الأصول، وحافظ هذا القطاع على زخمه في الربع الأول من 2025 محقِّقاً نمواً لافتاً في الأصول تحت الإدارة بنسبة 33% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024. وفي نهاية الربع الأول من عام 2025، بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM) 119 مديراً يديرون 184 صندوقاً.

وتُعَدُّ شفافية أبوظبي العالمي (ADGM) واستقراره القانوني والتشريعي، المدعومة بتبنيه لقانون العموم الإنجليزي، من أبرز العوامل التي دفعت العديد من الشركات العالمية والإقليمية إلى اتخاذه مقراً لها. وبرز هذا التوجُّه بشكل واضح في الربع الأول من العام 2025، حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) بنسبة 43% ليصل إلى 2,781 شركة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفع عدد شركات الخدمات المالية إلى 367 شركة، بزيادة 26% عن الربع الأول من عام 2024.

وواصل أبوظبي العالمي (ADGM) استقطاب مجموعة واسعة من الشركات العالمية الطامحة إلى الاستفادة من البنية التحتية المالية والتنظيمية الفريدة لأبوظبي، حيث استمرَّ عدد الرخص الجديدة الصادرة بالارتفاع خلال الربع الأول من العام 2025، محقِّقاً زيادة بنسبة 67% مقارنةً بالربع الأول من العام 2024. ومن الشركات البارزة التي أَسَّست حضوراً لها خلال هذه الفترة «سكادين»، و«إنفست إندستريال»، و«نيو فيست»، و«أركابيتا»، و«بولين كابيتال»، و«سيفيورا»، و«أوليف جايا»، و«تون»، و«أكيلا جروب». وتمثِّل هذه الشركات مجموعة متنوّعة من القطاعات، ما يرسِّخ مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) مركزاً دولياً رائداً ومفضّلاً لإدارة الأصول، والتمويل المستدام، والخدمات القانونية، والابتكار الرقمي.

ويشكِّل رأس المال البشري أحد أبرز المحاور الاستراتيجية لأبوظبي العالمي (ADGM) في إطار تطبيقه لمفهوم «عاصمة رأس المال»، وأثمرت جهوده عن ارتفاع عدد القوى العاملة في جزيرة الماريه إلى أكثر من 29,000 موظف بنسبة نمو قدرها 17%، مقارنةً بالربع الأول من عام 2024. وأصدر أبوظبي العالمي (ADGM) 3,509 تصاريح عمل جديدة للشركات التي أُسِّسَت في جزيرة الريم، ما يعكس التوسُّع المستمر في جزيرتي الماريه والريم.

وانسجاماً مع التركيز على رأس المال البشري، أطلق أبوظبي العالمي (ADGM) أيضاً اللوائح التنظيمية الجديدة للعمل الرامية إلى تعزيز حماية الموظفين والحفاظ على مرونة سير العمل. وتُسهم اللوائح التنظيمية المعدّلة في تعزيز جاذبية أبوظبي العالمي (ADGM) بوصفه مركزاً عالمياً للمواهب، إضافة إلى ترسيخ مكانته كسلطة تواكب تطلُّعات المستقبل، وتلتزم بمعايير الشمولية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وحافظت جهود التواصل العالمية لدى أبوظبي العالمي (ADGM) على تميُّزها خلال الربع الأول 2025، ما يسلِّط الضوء على دوره الرائد كصلة وصل عالمية تُسهم في نمو القطاع المالي في أبوظبي.

وفي شهر يناير 2025، شارك أبوظبي العالمي (ADGM) في فعاليات مؤتمر «آي كونيكشنز جلوبال آلتس ميامي»، من أجل توطيد العلاقات مع صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة وقادة رأس المال الاستثماري. وعقد وفده اجتماعات ثنائية في نيويورك وواشنطن، وشارك في جلسة حوارية رئيسية بعنوان «أبوظبي: عاصمة رأس المال» جرى فيها استعراض قوة الرصيد الاستراتيجي للإمارة البالغ 1.7 تريليون دولار من رأس المال لصناديق الثروة السيادية، إلى جانب منظومتها الجاذبة للمستثمرين.

وفي شهر فبراير 2025، شارك أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن وفد دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي رفيع المستوى إلى الصين، بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، في إطار سعيه إلى ترسيخ مكانة أبوظبي بوابةً حيويةً لدخول رأس المال الصيني إلى المنطقة، وفي ضوء توقُّعات بوصول حجم التبادل التجاري بين الصين ودولة الإمارات إلى 200 مليار دولار بحلول 2030.

وفي شهر إبريل 2025، توجَّه وفد من أبوظبي العالمي (ADGM) إلى اليابان، وعقد 30 اجتماعاً ثنائياً استراتيجياً مع مؤسسات مالية رائدة. وركَّزت مناقشات الوفد على قطاعات رئيسية، كالخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والأعمال العائلية، استجابة لتطلُّع الشركات اليابانية إلى تعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع حضورها في المنطقة.

وخلال الربع الأول من عام 2025، استكمل أبوظبي العالمي (ADGM) إجراءات توسيع نطاقه الجغرافي ليشمل جزيرة الريم، في خطوة أثمرت عن تحقيق نتائج قوية، حيث أَسَّست أكثر من 600 شركة جديدة أعمالها في جزيرة الريم، وحصلت أكثر من 500 شركة قائمة، مقرها جزيرة الريم، على ترخيص من أبوظبي العالمي (ADGM). ويعمل حالياً 1,100 كيان جديد ضمن الولاية القضائية الموسَّعة لأبوظبي العالمي (ADGM).

وفي يناير 2025، أطلق أبوظبي العالمي (ADGM) جدول رسومه المعدَّل، الذي خفَّض بموجبه تكاليف الترخيص التجاري بنسبة 50% أو أكثر للشركات غير المالية والعاملة في مجال التجزئة، ما يُسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي. وتساعد الهيكلية الجديدة على تبسيط النموذج السابق، وتحدِّد رسوماً ثابتة للحصول على الترخيص تبلغ 1.000 درهم، ما يعزِّز قدرة روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على تأسيس عملياتهم وتوسيعها ضمن الولاية القضائية لأبوظبي العالمي (ADGM).

ووقَّع أبوظبي العالمي (ADGM) اتفاقية مع تشين لينك، وهي معيار التمويل عبر تقنية الـ«أون شين»، لتطوير أُطُر عمل للتشفير متوافقة مع اللوائح التنظيمية لتقنيات تشفير الأصول من خلال الاستفادة من البنية التحتية المميّزة لتشين لينك وخبرتها الواسعة في القطاع.

وانضمت كلٌّ من شركتي «ستاكس آسيا» و«بت جريت» إلى منظومة أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من عام 2025، وستستفيدان من اللوائح الخاصة به لتنظيم تقنية السجلات الموزَّعة. ويُتوقَّع أن تُسهم جهود استقطاب هذه الشركات في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً متنامياً للابتكار الإقليمي والعالمي في مجال البلوكتشين.

ويضمُّ إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، الذي أُطلِقَ في عام 2019 تحت رعاية الوزارات والجهات التنظيمية المالية الوطنية، حالياً 170 جهة تشمل بنوكاً ومديري أصول وصناديق استثمار وشركات صغيرة ومتوسطة، وتستمر هذه الجهود من خلال إعلان أبوظبي للتمويل المستدام التشجيع على دمج مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي، واستقطاب الاستثمار الأخضر إلى المنطقة. وتشتمل أحدث الجهات الموقِّعة على الإعلان «أكيلا كابيتال» و«سنتوري فايننشال»، و«أوريكس جلوبال بارتنرز»، و«برايس ووتر هاوس كوبرز» و«أوليف جاييا».

وأطلق أبوظبي العالمي (ADGM) خلال الربع الأول من عام 2025 تطبيقه المتكامل للهواتف المحمولة، من أجل تعزيز التجربة الرقمية التي يقدِّمها للشركات والموظفين والسكان. ويوفِّر التطبيق تحديثات فورية عن اللوائح التنظيمية وأدوات الامتثال وآلية تجديد الترخيص، إلى جانب العديد من مزايا التواصل الحصرية.

وقدَّم أبوظبي العالمي (ADGM) منصة رقمية مبتكَرة للمعاملات العقارية هي الأولى من نوعها في المنطقة، لتيسير تنفيذ عمليات البيع والشراء بين المشترين والبائعين والمؤسَّسات المالية، في خطوة تعكس التزامه بالتحوُّل القائم على التكنولوجيا الحديثة.

وخلال الربع الأول من عام 2025، نجحت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA) في توفير 800 فرصة توظيف للمواطنين الإماراتيين، ضمن تسع مسارات تخصُّصية. وتستند هذه الجهود إلى 23 شهادة معترَف بها دولياً في مجالَي تطوير المهارات وإعادة التأهيل المهني. ووقَّعت الأكاديمية اتفاقيتين استراتيجيتين، من بينها اتفاقية مع مبادرة «الشباب العربي» للتعاون في تمكين الشباب العربي وتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا. وأبرمت الأكاديمية شراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتقديم برامج تدريبية متخصِّصة تنسجم مع الأجندة الوطنية.

وخلال الربع الأول من عام 2025، نشر مركز أبحاث أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA) ست أوراق بحثية، ركَّزت على التأثير المتنامي للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي في دولة الإمارات، والدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة تطوير القطاع وابتكاره.