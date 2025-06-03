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اقتصاد

مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية

مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية
3 يونيو 2025 15:05

بدأ مطار الشارقة، اعتبارا من يوم أمس الثاني من يونيو 2025، استقبال الرحلات المباشرة للخطوط الجوية الإثيوبية، لتُضاف إلى قائمة شركات الطيران العالمية التي اختارت مطار الشارقة كمركز تشغيلي يربط بين الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، في خطوة جديدة تعكس المكانة المتصاعدة لإمارة الشارقة على خارطة النقل الجوي الإقليمي والدولي.

 جاء ذلك خلال حفل استقبال الرحلة الأولى، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء من الجانبين.

 وتُسيّر الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها المنتظمة إلى مطار الشارقة عبر مطار أديس أبابا الدولي، بواقع أربع رحلات أسبوعيا.

 وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن هذا التعاون الإستراتيجي مع الناقل الوطني لجمهورية إثيوبيا، يأتي ضمن جهود مطار الشارقة المتواصلة لتوسيع شبكة الوجهات وربط الإمارة بمزيد من الأسواق الحيوية والناشئة، بما يواكب متطلبات التصاعد في حركة السفر الإقليمي والدولي، في ظل ما يشهده مطار الشارقة من حركة نمو متسارعة، مدفوعة بخططه التوسعية الطموحة، ومشاريعه النوعية، لرفع إجمالي المسافرين إلى 25 مليون مسافر سنويًا بنهاية عام 2027.

 

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 وقال إن هذا الخط الجديد مع الخطوط الجوية الإثيوبية يعد خطوة نوعية لدور المطار كجسر جوي فاعل يدعم منظومة النمو التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، مؤكداً الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتنوع في الخدمات، وتبني أحدث الأنظمة الرقمية والحلول الذكية، بما يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية والاستدامة، ويضمن تجربة سفر سلسة وآمنة ومتكاملة لكافة المتعاملين، ترسيخاً لمكانة المطار كمحور إقليمي متميز.

 من جانبه، أعرب مسفن تاسيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، عن اعتزازه بتوسيع شبكة وجهات المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق رحلاتها الجديدة إلى إمارة الشارقة، مؤكدا أن الإمارات شكلت بوابة إلى إفريقيا على مدار نحو خمسة عقود، وهناك ثقة بأن هذه الخطوة ستعزز العلاقات الاستثمارية والسياحية والدبلوماسية، فضلاً عن دفع آفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين المنطقتين نحو مزيد من النمو والتكامل.

 وتواصل هيئة مطار الشارقة الدولي جهودها لاستقطاب شركات الطيران العالمية وتوفير منظومة خدمات متكاملة لدعم احتياجات وأهداف هذه الشركات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطيران ويواكب أحدث التقنيات والأنظمة المطبقة في المطارات، بما يرسّخ مكانة الإمارة كمركز سياحي واقتصادي متنام، حيث تُعد الخطوط الجوية الإثيوبية من أبرز الناقلات في القارة السمراء، إذ تُسيّر رحلات إلى 142 وجهة دولية للركاب والشحن، وتُعرف بقدرتها التشغيلية العالية ومطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية.

 

 

 
 

المصدر: وام
الشارقة
مطار الشارقة الدولي
أثيوبيا
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