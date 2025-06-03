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اقتصاد

«إي إس جي ستاليونز» تضم شركاتها العقارية ضمن «رويال للتطوير القابضة»

«إي إس جي ستاليونز» تضم شركاتها العقارية ضمن «رويال للتطوير القابضة»
3 يونيو 2025 15:33

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، التابعة للشركة العالمية القابضة، إطلاق شركة «رويال للتطوير القابضة»، كمطوّر عقاري متخصّص في تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع العقارية الفخمة التي ترتقي بمعايير الرفاهية وتُثري حياة الأفراد.

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وتجمع «رويال للتطوير القابضة» تحت مظلتها عدداً من الشركات المتخصصة في التطوير العقاري، من بينها «رويال للتطوير»، و«رويال أركتكت» لإدارة المشاريع، وتستعد لتوسيع محفظتها عبر تأسيس شركات جديدة تدعم نموها المستقبلي. وتُعزّز هذه الخطوة من قدرات المجموعة في السوق العقاري، فمن خلال إضافة قدرات التطوير العقاري المتخصّصة بالمشاريع الفخمة، تستكمل مجموعة إي إس جي أنشطتها لتشمل الحلول العقارية المتكاملة، من إدارة التطوير العقاري إلى تصميم وتنفيذ المشاريع المتميّزة، بهدف الارتقاء بتجربة الأفراد بما يتوافق مع استراتيجية النمو التي تنتهجها.
وقال كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي: «نجحت شركة رويال للتطوير على مدى أكثر من عقد، في إدارة أكثر من 60 مشروعاً في أكثر من 15 دولة حول العالم أثرت مسيرتها في قطاع العقارات، ونحن نسعى اليوم لتوسيع أنشطتنا، بما يتناسب مع احتياجات السوق من خلال إطلاق رويال للتطوير القابضة، المطوّر العقاري المتخصّص بالمشاريع عالية المستوى التي من شأنها أن تمهّد الطريق لحياةٍ تنبض بالفرص والتجارب الاستثنائية».
ومع دخول شركة رويال للتطوير القابضة السوق كمطوّرٍ عقاري متخصّص بالمشاريع الفخمة برؤية مستقبليّة طموحة، تؤكد الشركة التزامها الراسخ بتطوير المشاريع المبتكرة التي تجمع بين الكفاءة والرفاهيّة والاستدامة لتقدّم مفهوماً جديداً للعقارات يلبّي احتياجات الحاضر والمستقبل معاً. 

وأضاف طارق نزّال، المدير العام لرويال للتطوير القابضة: «في رويال للتطوير القابضة، نطوّر من أدائنا ونوسّع من أنشطتنا بإدراجنا عدد من شركات التطوير العقاري وإدارة المشاريع التابعة للمجموعة تحت مظلة رويال للتطوير القابضة، لنرتقي بأسلوب حياة الأفراد، تجسيداً لرؤيتنا القائمة على النمو والتطوّر المستمر، مشيراً إلى أنه من خلال الدمج بين الابتكار والاستدامة والتقنيات الذكية في التصميم، سنُقدّم مشاريع تحاكي متطلّبات الحياة العصريّة، وتحقّق نقلة نوعية في مفهوم العقارات الفخمة للارتقاء بأسلوب حياة الأفراد إلى مستوياتٍ غير مسبوقة».

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