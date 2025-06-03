الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

‏«أبوظبي الإسلامي» يوظف 400 إماراتي في مدينة العين بحلول نهاية عام 2026

‏«أبوظبي الإسلامي» يوظف 400 إماراتي في مدينة العين بحلول نهاية عام 2026
3 يونيو 2025 18:38

 
‏أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعيين 400 من مواطني الدولة في مدينة العين بحلول نهاية عام 2026، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم أجندة التوطين في الدولة وتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع المصرفي، تماشياً مع «الاستراتيجية الوطنية لتنمية المهارات» وبرنامج «نافس».
وتسعى هذه المبادرة إلى خلق فرص عمل نوعية في مجالات متعددة تشمل الامتثال والتحصيل والخدمات والعمليات المصرفية، مما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز الحضور المؤسسي للمصرف في مدينة العين، باعتبارها واحدة من أبرز المدن في الدولة.
وفي خطوة عملية لتعزيز هذا التوجه، نظم المصرف فعالية «اليوم المفتوح للتوظيف»، بالتعاون مع مجالس أبوظبي، على مدى يومين في مدينة العين، حيث قام بإجراء مقابلات فورية مع المتقدمين وتقييم المرشحين لعرض مجموعة واسعة من فرص العمل، وقد حظيت الفعالية بتفاعل لافت، ما يعكس اهتمام الشباب الإماراتي بالانضمام إلى القطاع المصرفي الإسلامي.
وفي تعليق له على هذه الخطوة قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: في مصرف أبوظبي الإسلامي، نولي أهمية كبيرة لدعم الكفاءات الإماراتية، حيث يعتبر استقطاب وتمكين الكفاءات الإماراتية أولوية استراتيجية. ومبادرتنا في العين تعتبر محوراً استراتيجياً في هذا التوجه، وتعكس التزامنا بالمساهمة الفعالة في التنمية الشاملة بالدولة، وتوفير فرص عمل مستدامة وذات أثر ملموس لأبناء وبنات دولة الإمارات.
وأضافت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: نطمح من خلال هذه المبادرة إلى بناء منظومة متكاملة لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مدينة العين، بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومبادرة «نافس». بحيث نركز على بناء بيئة عمل داعمة ومحفزة للنمو المهني والابتكار.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المصرف لدعم رؤية دولة الإمارات في رفع نسب التوطين، وتمكين المواطنين من المساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي والرقمي، لا سيما في القطاعات الحيوية والمستقبلية. ويؤكد مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بإعداد جيل جديد من القيادات الإماراتية، عبر برامج تدريبية وتطويرية متقدمة تواكب متطلبات القطاع المصرفي الحديث، وتسهم في بناء قاعدة بشرية وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي الإسلامي» يسرّع وتيرة استثماراته في الطاقة النظيفة
مصرف أبوظبي الإسلامي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©