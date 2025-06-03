«الاتحاد للطيران» تحتفل بإطلاق أولى رحلاتها إلى براغ ووارسو



أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت الاتحاد للطيران، بإطلاق رحلاتها إلى وجهتين جديدتين ومميزتين في أوروبا الوسطى، هما براغ ووارسو.

وفي يوم الاثنين الماضي سجّلت الناقلة رحلتها الافتتاحية إلى العاصمة التشيكية الساحرة براغ، وهي واحدة من 16 وجهة جديدة تُضيفها الشركة إلى شبكتها العالمية هذا العام، وفي اليوم التالي حطّت طائرة «الاتحاد للطيران» في وارسو لأول مرة، مُضيفةً العاصمة البولندية النابضة بالحياة إلى شبكتها الأوروبية المتنامية.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران»، قائلاً: تفتح خدماتنا الجديدة إلى براغ ووارسو آفاقاً لا تُحصى، ويشكّل هذان المساران الجديدان جسراً بين منطقتين مميزتين، تربط الضيوف المسافرين من الشرق الأوسط بقلب أوروبا الوسطى، وتُوفّر رحلات ربط سلسة عبر أبوظبي إلى وجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وشبه القارة الهندية وأستراليا.

وتُعرف براغ غالباً باسم «مدينة المئة برج»، وهي تأسر زوارها بهندستها المعمارية القوطية المذهلة، وساحاتها العريقة، ومشهدها الثقافي النابض بالحياة يعرض المركز التاريخي للعاصمة التشيكية، المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كنوزاً معمارية تعود إلى أكثر من ثمانية قرون، فيما تضم أحياؤها الحديثة مطاعم مختلفة تشتهر بالأطباق العالمية اللذيذة وبعيداً عن المدينة، تُقدّم المنطقة المحيطة مناظر طبيعية خلابة، من القلاع التاريخية إلى المنتجعات الصحية الراقية والمراكز الفنية المختلفة.

وفي بولندا، تُبهر مدينة وارسو الحديثة زوارها بتناقضاتها المميزة التي تجمع بين العمارة الأنيقة والهندسة المعاصرة، والأسواق الشعبية بمطاعمها المُلهمة، وحدائقها التاريخية، ومواقعها الثقافية المُتطورة، إضافة إلى قلاع العصور الوسطى والغابات البكر والجبال الشامخة.

أما زوار الإمارات من جمهورية التشيك وبولندا فسيتمكنون من الاستمتاع بمزيج أبوظبي المميز من التقاليد والفخامة العصرية، حيث تجمع عاصمة الإمارات بين هدوء جامع الشيخ زايد الكبير وروائع متحف اللوفر أبوظبي الفنية، كما تُعد المدينة بوابة مثالية لمغامرات الصحراء، وتضم ملاعب غولف عالمية، ومتنزهات ترفيهية عالمية المستوى وحلبة مرسى ياس لسباق السيارات في جزيرة ياس.

وتنضم براغ ووارسو إلى شبكة الاتحاد الأوروبية المتوسعة في أنسب وقت، حيث من المقرر أن تستقبل الشركة 16 وجهة جديدة طوال عام 2025، بما في ذلك أتلانتا (يوليو)، وتايبيه (سبتمبر)، ومدن آسيوية رئيسية مثل هونغ كونغ وهانوي وكرابي في الربع الأخير من العام.

وسيتم تسيير هذه الرحلات على متن طائرة بوينج 787-9 دريملاينر التي تضم 28 استوديو على درجة الأعمال و262 مقعداً ذكياً على الدرجة السياحية. على درجة الأعمال، تتحول المقاعد إلى أسرّة مسطحة بالكامل مع وصول مباشر إلى الممر، بينما توفر مقاعد الدرجة السياحية الذكية راحةً مُعززة لجميع الضيوف، إضافة إلى أحدث تقنيات الترفيه والتكنولوجيا.