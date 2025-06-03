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اقتصاد

طيران الإمارات و«إير تشاينا» توقعان مذكرة لتوسيع اتفاقية تبادل الرموز

طيران الإمارات و«إير تشاينا» توقعان مذكرة لتوسيع اتفاقية تبادل الرموز
3 يونيو 2025 18:41

 
دبي (الاتحاد)
وقّعت طيران الإمارات، والخطوط الجوية الصينية «إير تشاينا» مذكرة تفاهم لوضع إطار إستراتيجي لتوسيع اتفاقية تبادل الرموز الحالية بين الناقلتين، وذلك على هامش الاجتماع العام السنوي الحادي والثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» وقمة النقل الجوي العالمية المنعقدة في نيودلهي.
وقّع مذكرة التفاهم عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، ويان فاي، النائب الأول الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «إير تشاينا»، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وقال عدنان كاظم، إن الشراكة مع «إير تشاينا» بدأت قبل 26 عاماً، وإن أكثر من 18 ألف من عملاء طيران الإمارات استفادوا منذ عام 2018، من خيارات الربط الموسّعة التي أتاحتها هذه الاتفاقية، لافتاً إلى إطلاق طيران الإمارات خدماتها مؤخراً إلى مدينتين جديدتين في الصين، هما شينزن وهانغتشو، ما يعزّز عملياتها في شرق آسيا.
من جانبه قال يان فاي، إن «إير تشاينا» تولي أهمية كبيرة للتعاون مع طيران الإمارات، وإن توقيع مذكرة التفاهم يُعد خطوة مهمة في مسيرة تعميق الشراكة بين الطرفين.
وستستكشف طيران الإمارات و«إير تشاينا»، بموجب مذكرة التفاهم، إمكانية مشاركة الرموز على عدد من الوجهات المحددة في شبكتي الناقلتين، بما يتيح لكل ناقلة وضع رمزها على رحلات الناقلة الأخرى على الخطوط الرئيسية بين الصين ودولة الإمارات بالإضافة إلى وجهات أخرى خارج بكين ودبي.
كما ستعمل الناقلتان على تطوير إطار للتعاون في عمليات الشحن الجوي وبرامج الولاء الخاصة بالمسافرين الدائمين، لتعزيز القيمة المضافة للمسافرين والشركات على حد سواء، وسيقوم الطرفان بدراسة تنسيق جداول الرحلات أو تعديل الحد الأدنى لأوقات الربط بينها.
وسيتمكن عملاء كلا الناقلتين، بمجرد تفعيل الاتفاقية، من الاستفادة من تجربة حجز سلسة، وتذاكر موحدة، ووصول أسهل إلى صالات المسافرين إلى وجهات جديدة.
وإلى جانب التعاون التجاري، تعتزم الناقلتان تبادل أفضل الممارسات في مجالات مثل إدارة الإيرادات، وتحليل البيانات، والتحول الرقمي، وإدارة العلامة التجارية، ووقود الطيران المستدام «ساف»، من خلال تبادل المعرفة وتنظيم زيارات تعريفية متبادلة.
وستشغّل طيران الإمارات، اعتباراً من 30 يوليو، 49 رحلة أسبوعياً إلى البر الرئيسي للصين، بما في ذلك رحلتان يومياً إلى بكين وشنغهاي، ورحلات يومية إلى كل من غوانغتشو وشينزن وهانغتشو.
 

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