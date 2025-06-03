«صندوق حي دبي للمستقبل» يدعم أكثر من 190 شركة ناشئة

دبي (الاتحاد)

استعرضت اللجنة الإشرافية لـ «صندوق حي دبي للمستقبل»، خلال اجتماعها السنوي الثالث، أبرز إنجازات الصندوق خلال عام 2024، وخططه المستقبلية لتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في دبي، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وأكدت اللجنة أن الصندوق، الذي يُشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، نجح في دعم أكثر من 190 شركة ناشئة من خلال الاستثمارات المباشرة وصناديق الاستثمار الشريكة، وتم جمع التزامات استثمارية تجاوزت 1.65 مليار دولار حتى نهاية 2024.

وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن هذه الإنجازات تؤكد الدور المحوري للصندوق في دعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي، وتوظيف تقنيات المستقبل في القطاعات الحيوية.

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عضو لجنة الإشراف على الصندوق، إن «صندوق حي دبي للمستقبل» يسهم في ترسيخ مكانة دبي رائداً عالمياً في مجال الابتكار، مؤكداً مواصلة تعزيز الشراكات العالمية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي.

وشهد عام 2024 إطلاق 12 مبادرة من نوع «Fund of Funds»، إلى جانب مشاريع تجريبية بالتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» و«نستله»، ودراسات مشتركة مع مؤسسات حكومية مثل هيئة الصحة ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الابتكار.

وبالتزامن مع إعلان 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات، أكد الصندوق التزامه بتوسيع الشراكات وتوجيه الاستثمارات نحو منظومات الابتكار المرنة، وبناء جسور تعاون بين المؤسسين والممولين والجهات التنظيمية والأسواق العالمية، ترسيخاً لمكانة دبي كعاصمة عالمية لاقتصاد المستقبل.