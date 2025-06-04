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اقتصاد

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف الرسوم الجمركية

انخفاض أسعار النفط
4 يونيو 2025 08:33

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة باختلال توازن العرض والطلب بعد زيادة إنتاج مجموعة أوبك+ والمخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب التوتر الناجم عن الرسوم الجمركية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 65.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 63.32 دولار للبرميل.
ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء.

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