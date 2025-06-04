الدولار يتراجع مع تصاعد توترات التجارة

تراجع الدولار اليوم الأربعاء مع ترقب السوق بيانات توظيف أميركية بينما تنتظر التطورات في مفاوضات الرسوم الجمركية التي يجريها الرئيس دونالد ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين.

منحت إدارة ترامب الدول مهلة حتى اليوم الأربعاء لتقديم أفضل عروضها بشأن التجارة، وهو نفس اليوم الذي يبدأ فيه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم لتصبح 50 بالمئة.

وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء، انخفض الدولار 0.09 بالمئة إلى 143.82 ين. وارتفع اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.1385 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين واليورو وأربع عملات أخرى، عند 99.159.

وسيترقب المتعاملون تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي في وقت لاحق من اليوم، وذلك قبل صدور بيانات الوظائف الشهرية المهمة في الولايات المتحدة يوم الجمعة.



