«NMDC LTS» تستكمل استحواذها على حصة 70% من «إمداد»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إن إم دى سى جروب»، اليوم، أن شركة «إن إم دى سى إل تى إس»، التابعة بالكامل لها، قد استكملت استحواذها على حصة 70% من رأس المال وحقوق التصويت لشركة «إمداد»، مزود الخدمات المتكاملة المتخصّصة في قطاعات النفط والغاز والمرافق والصناعة. وقد تم تمويل الصفقة من خلال رأسمال الشركة والبنوك.

ويمكّن هذا الاستحواذ الاستراتيجي، مجموعة NMDC Group من التوسع في قطاعات ذات إيرادات متكررة «OPEX» في خدمات حقول النفط، مما يعزّز من تنوع محفظتها الاستثمارية ويقوي قدرتها التنافسية.

وبالتوازي، سيوفّر هذا الاستحواذ لمجموعة NMDC Group نطاقاً أوسع من الخدمات ومسارات إضافية لنمو الإيرادات، حيث تمتدّ عروض «إمداد» لتشمل مجموعة من الخدمات المختلفة، بما في ذلك صيانة الآبار، وإدارة النفايات، والإغلاق/الإصلاح الشامل، والأنابيب الملفوفة، والصمامات، وغيرها من الخدمات.

وسجلت «إمداد» إيرادات تجاوزت 600 مليون درهم في عام 2024، وبلغت حقوق الملكية فيها 217 مليون درهم.

و قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، NMDC Group: سعداء باستكمال هذا الاستحواذ الاستراتيجي الذي يتوّج بداية مرحلة جديدة لكلتا المؤسستين، ولاشك أن «إمداد» تنفرد بريادتها في القطاع الصناعي مع تمتعها بإمكانات متميزة وخبرات واسعة في القطاع، ومن خلال توحيد قدرات الشركة مع نطاق العمل الواسع والالتزام بالابتكار لدى مجموعة NMDC Group، نؤسّس منصة قويّة قادرة على خلق قيمة طويلة الأجل، وتسهم هذه الصفقة في تعزيز تنوع أعمالنا وتدعم قدرتنا على تقديم خدمات أوسع وخلق قيمة إضافية، فضلاً عن دفع عجلة النمو المستدام لعملائنا وشركائنا ومختلف الأطراف المعنية بأعمالنا ضمن مشهد الطاقة الديناميكي.

من جانبه، قال محمد جمعة البواردي، الرئيس التنفيذي، إمداد: تؤكد هذه الصفقة الطموحة على مدى تطور وجاذبية قطاع الطاقة في دولة الإمارات، والثقة العالية التي تضعها مجموعة NMDC Group في شركة «إمداد» نظير مكانتها كمزود رائد للخدمات في هذا القطاع الحيوي، ونحن على ثقة بأنه عبر هذه الشراكة المتميزة التي توحد قدراتنا مع المجموعة سنتمكن من كتابة فصل جديد في قصة نمونا اللافتة، وفي نهاية المطاف، سيُطلق هذا التعاون قيمة أكبر للعملاء وسيساعدنا في تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة بتعزيز النجاح المستدام.

ويندرج استكمال صفقة الاستحواذ ضمن استراتيجية مجموعة NMDC Group لتعزيز قدرتها على إضافة قيمة ملموسة، وترسيخ حضورها الإقليمي، ودعم نمو الإيرادات، وتتوّج أيضاً محطة جديدة في مسيرة التوسع التي تمضي بها المجموعة بما يخدم أهداف تنويع أعمالها، ويمهد طريقها لإطلاق المزيد من الابتكارات في المستقبل وترسيخ ريادتها في قطاع الطاقة.